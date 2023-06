Cinco pruebas de que Wendy y Nicola han coqueteado dentro de ‘La casa de los famosos’

Entre broma y broma la pareja no para de lanzarse comentarios que tienen en suspenso a la audiencia

Las abuelas siempre dicen que “entre y broma y broma la verdad se asoma”, por lo que el público mexicano ya observa con mucha emoción y suspenso la relación que se desarrolla entre Wendy y Nicola al interior de La casa de los famosos. Para nadie es un secreto que la integrante de Las perdidas, desde que llegó al reality, ha quedado encandilada con el físico y carisma del ex futbolista. Y tal parece que la atención es recíproca, como lo han demostrado varios momentos capturados por la audiencia y compartidos a través de redes sociales.

Te puede interesar: Wendy Guevara lanzó una propuesta indecorosa a Nicola Porcella para obtener votos en La Casa de los Famosos

Desde luego también existe la posibilidad de que todo se trate de una estrategia de parte del peruano, para poder permanecer dentro de la casa, aprovechando la fuerza que tiene la influencer con el público. De hecho, algunos comentarios ya han sugerido que aquel camino podría ser la respuesta correcta a su inusitado coqueteo. Sin embargo, a todos nos gusta creer en cuentos de hadas y el público parece dispuesto a seguir de cerca la historia hasta sus últimas consecuencias.

Televisa.

Por ello a continuación reunimos cinco interacciones que nos hacen creer que algo que sucede entre la divertida pareja. ¿Será que hay algo más?

1. Las albóndigas.

Mientras que se encontraban todos en la cocina Wendy le dijo a Nicola que haría albóndigas y arroz para comer, tanto para ella como para sus compañeras. Entonces él le dijo “de eso si te agarro”, haciendo alusión a la comida. Pero rápidamente todo adquirió un tono más cómico y en doble sentido cuando él le preguntó directamente a la ‘perdida’: “¿No quieres de estas albóndigas?”, a lo que ella captó de inmediato y respondió “Así me traes”.

Captura: Twitter.

2. Interacción en el baño

La cámara del baño captó un momento en el Nicola, usando sólo ropa interior, entró en la habitación en la que sólo estaba Wendy. Ella no pudo evitar notar las partes íntimas del ex futbolista y sin ningún miramiento le dijo después de echar un buen vistazo: “No. Sí se te ve bebé, por qué dices que está tan chiquito”.

Te puede interesar: Wendy Guevara confiesa que le gusta Babo de Cartel de Santa: “Imagino que me cachetea”

Wendy se dio la vuelta dispuesta a salir del baño, pero Nicola replicó de inmediato: “No,no, no he dicho... no pongas palabras en mi boca. [...] Que al comienzo no se ve tan grande, pero cuando crece... chulada”. Lo anterior demuestra que de alguna u otra forma, la pareja ya hablado del miembro del peruano. ¿Será?

3. ¿Le gusta la leche?

Un buen día al interior de la casa, todos los habitantes desayunaban tranquilamente en la cocina. De pronto Nicola le dijo a Wendy que no le gustaba la leche. “¿A ti sí te gusta la leche?”, le preguntó. “Sí, obvio. Mucho y caliente”, le contestó la youtuber con doble sentido. Jorge entró en la conversación y el preguntó a Wendy: “¿Y por qué no le dices que te de?”. “No quiere”, le contestó Wendy y aseguró que por eso ya se iba a dormir abajo con ella.

Captura: Twitter.

4. ¿Se bañan juntos?

Poco después del momento anterior Wendy anunció que ya se iba a bañar y Nicola le dijo que él también que lo esperara. “¿A bañarte conmigo?”, preguntó Wendy. “Ya te van a tallar la espalda”, dijo entonces Sofía y continuó “Ay si, prendan la cámara ya. Tú métete en calzones, no hay ped*”. Entonces Wendy apuntó que ella se metería en calzones, pero sin brasier.

5. ¿Duermen juntos?

Además de que entre ambos constantemente se ‘chulean’ distintas partes del cuerpo (como los pies), también ya se les ha visto durmiendo juntos. Incluso Wendy ha dicho al público en varias ocasiones que salven a Nicola porque ya está “a punto de caer”. ¿En verdad está a punto de caer? La casa de los famosos apenas comienza.