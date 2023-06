Niño cambió al Tri por EEUU tras goleada en la Nations League y se volvió viral

(Foto: Twitter/USMNT)

La afición mexicana de futbol vivió una de sus noches más negras luego de que el Tri fue eliminado de Nations League por Estados Unidos con una goleada de 3-0, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Te puede interesar: Estados Unidos vs México: la hegemonía que tienen “Las Barras y las Estrellas” sobre el Tricolor en los últimos 5 partidos

Tal fue el desencanto y la verguenza que provocó el equipo dirigido por Diego Cocca que, incluso, un pequeño decidió “cambiar de bando”.

Y es que una de las cámaras de la transmisión tomó a un niño en las gradas que traía una banda en la frente con la bandera de México y la playera de Estados Unidos. Sin embargo, al caer el tercer gol, explotó de felicidad, se quitó la banda y besó el escudo norteamericano de su jersey.

Te puede interesar: Cocca pidió que no lo responsabilicen por hegemonía de EEUU sobre el Tri: “Ni siquiera fui a Qatar”

El momento se volvió viral en redes sociales, peros lejo que los usarios lo atacaran, reaccionaron con humor, y hubo hasta quienes lo apoyaron, aunque tampoco faltaron los comentarios racistas:

“Ni judas fue tan traicionero”, “En ese momento, ese niño tomó la decisión de ser feliz”, “Este es familiar de Antonio López de Santa Anna”, “Mi compa el que lleva 2 meses en el gabacho y ya no quiere hablar español”, “Festeja, muchacho, que la vida es para ser feliz”, “Yo cuando me dieron la Visa”, “Sin duda su reacción fue lo mejor del partido”, se lee en Twitter.

Te puede interesar: El momento en que estalló la pelea en el México vs EEUU

Sin embargo, también hubo quienes advirtieron que de seguir la mala racha del Tri, muchos mexicanos de segunda o tercera generación en territorio estadounidense se decantarán por USA mientras sigan ganando.

Cabe mencionar que dos goles fueron obra de Christian Pulisic, jugador de Chelsea, y uno de Ricardo Pepi, en donde este último hizo que un niño olvidará sus raíces mexicanas.

Ahora, mientras Estados Unidos buscará la copa frente a Canadá el próximo domingo, horas antes México jugará por el tercer lugar ante Panamá.

Cocca se dijo tranquilo ante la humillación

Jun 15, 2023; Las Vegas, Nevada, USA; Mexico midfielder Orbelin Pineda (17) controls the ball against USA defender Miles Robinson (12) during the first half at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Lucas Peltier-USA TODAY Sports

Pese a la goleada, Diego Cocca señaló en conferencia de prensa estar “tranquilo”, debido a que sueña “con un proceso de tres años y medio”, y espera mantener el apoyo de todos los que componen el Tricolor.

“Vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Estoy tranquilo, sueño con un proceso de tres años y medio. Me parece perfecto que la gente de la FMF venga, se ocupe, y se pongan a trabajar juntos, por el bien de la selección. Tenemos mucho que trabajar, mentalidades, actitudes, que tenemos que trabajar. Si vamos a creer que todo lo vamos a mejorar en cuatro meses, estamos equivocados. Más que nunca de puertas para adentro para solucionar lo que se tenga que solucionar”, comentó.

El DT explicó que uno de los principales problemas de la Selección Mexicana es la “mentalidad” y reclamó que eso “cuesta mucho tiempo cambiarla”.

“La mentalidad que busco es de un equipo que sale a competir para ganar, es jugar sobre el extremo, sobre los límites, no ser valientes e ir a pegarle una piña o trompada al rival, no se justifica, no hay necesidad. Competitivo es ganar la pelota, sostener la idea de juego, si te hacen un gol confíes en el juego. Entender que somos un equipo, que cada uno es importante, que somos un equipo, que no se salva uno, sino todo el grupo”, expresó.

El argentino comentó que espera tener el apoyo, a pesar del fracaso ante los Estados Unidos, y buscar una revancha en la Copa Oro.