Captaron a trabajadora de un asilo en Toluca maltratando a un adulto mayor

Si bien las casas de retiro se crearon con el objetivo de brindar servicios que garanticen el bienestar de las personas de tercera edad, al parecer algunos de sus trabajadores no tienen la vocación necesaria para realizarlo.

Y es que en las últimas horas se ha viralizado en redes un video donde se exhibe cómo es maltratado un abuelito en la Casa de Atención al Adulto Mayor (CATAM) número 2, ubicado en la calle Vicente Suárez #405, en la delegación San Mateo Oxtotitlán, en el municipio de Toluca, Estado de México.

En el material con duración de 01:04 minutos, aparece el anciano sentado en el piso a un costado del sillón, ya que, presuntamente, una cuidadora lo había tirado al quitarle un suéter, por lo que le pide que se levante.

Sin embargo, el hombre presenta dificultades para ponerse de pie, por lo que dos empleadas optan por jalarlo bruscamente de los brazos para sentarlo.

❌🧓👵PROFESIONALES DE LA PACIENCIA ‼DENUNCIAN MALTRATOS A LOS ADULTOS MAYORES EN EL #CATAM 2 DE #Toluca #Edomex ‼️TÚ QUÉ OPINAS❓



🔴#DenunciaCiudadana



🗣🎥Envío un vídeo realizando una denuncia, esto pasa en #CATAM 2, ubicado en San Mateo #Oxtotitlán, 50100 en #Toluca. pic.twitter.com/cqw9EsyFoh — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) June 15, 2023

Incluso, la cuidadora con suéter oscuro se le acerca aparentemente para reclamarle algo.

Por si fuera poco, en otra parte del video se observa cómo las trabajadoras intentan quitarle el suéter que lleva puesto, pero en lugar de hacerlo con cuidado, comienzan a manipularlo bruscamente, mientras el rostro del señor denota una mueca de dolor.

Hasta el momento ni las autoridades de la casa de retiro ni de la capital mexiquense se han manifestado sobre el caso.

Como era de esperarse, el video ha causado cólera e indignación en las redes, señalando que ambas cuidadoras no están capacitadas para laborar ahí.

Imagen del interior de la CATAM 2 (Foto: Google Maps)

“Qué mujeres tan ineptas”, “Para ese trabajo se requiere mucha paciencia, no personal irresponsable que no entienda las limitaciones de un adulto mayor”, “Como si no se les estuviera pagando por hacer su trabajo”, “Ojalá procedan legalmente contra estas mujeres y el asilo”, “Hay que ser conscientes de que con suerte todos llegamos a esa edad y no nos gustaría que nos traten así”, se lee entre los comentarios en Twitter.

Tipos de maltrato a personas mayores

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato a las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.

La violencia en la vejez es un problema que se conoce hace pocos años, debido a que se mantuvo en el ámbito privado y en muchas ocasiones enmascarado porque los familiares cercanos eran quienes la ejercían. Existía un gran desconocimiento sobre los actos u omisiones que se consideraban maltrato, por lo que no se le daba el interés ni la prioridad, ya que, no se sabía cómo detectarla y menos atenderla.

Cropped shot of a senior woman sitting with her hands clasped in a retirement home

Según cifras de la OMS, una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos.

Desde una perspectiva gerontológica, se han definido diferentes tipos de maltrato contra las personas mayores:

- Maltrato físico. Acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro físico.

- Maltrato psicológico. Actos verbales o no verbales que generen angustia, desvalorización o sufrimiento.

- Abuso sexual. Cualquier contacto sexual no consentido.

- Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no.

- Explotación financiera. Uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor.

- Maltrato estructural. Se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes; la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor y que resultan en su perjuicio y se expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social.

La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de hacerlo y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de las instituciones. A veces ni siquiera la notamos por desconocimiento, porque llegamos a acostumbrarnos a ella o por falta de sensibilidad.