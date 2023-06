Addis Tuñón volvió a arremeter contra Pepillo Origel por La casa de los famosos: “No fuiste requerido”

La periodista de espectáculos recordó que ha trabajado en proyectos junto al famoso "Pepillo" (Foto: Instagram)

Luego de que hace unos días Juan José Origel mostrara su molestia porque en una de las galas de La casa de los famosos México fueron invitados los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, además del conductor Eduardo Videgaray, quienes son parte de las filas de Imagen Televisión, ahora el tema sigue dando de qué hablar.

Y es que en un inicio el famoso Pepillo cuestionó que la producción del reality show en el que participan celebridades como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Paul Stanley y Emilio Osorio haya invitado como panelistas a personajes que no son parte de Televisa.

“Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso”, escribió Origel. Tal comentario fue respondido por Gustavo Adolfo Infante y aseguró que la empresa sí cuenta con famosos entre sus filas, pero carece de periodistas consolidados.

“Famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno”, escribió el titular de El minuto que cambió mi destino.

"Pepillo" Origel criticó la presencia de Gustavo y Addis en Televisa (Foto: Instagram)

Tras ello, fue Addis Tuñón quien envió un contundente mensaje a su colega Juan José, en relación al mensaje donde “pelusea” al equipo de periodistas invitados al programa de Televisa Univisión.

“Le voy a decir algo al señor Juan José Origel, no hay periodistas de espectáculos vigentes, lamento mucho que le genere a usted este comentario tan desafortunado, señor Origel, porque usted ha tenido durante mucho tiempo y bien ganado el espacio, lo ha trabajado, lo ha disfrutado, ha gozado de las mieles de su trabajo, porque sí, nadie le ha regalado nada”, inició la periodista de Imagen Televisión durante el espacio de Gustavo Adolfo en YouTube.

“Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y probablemente el suyo no ha pasado, tal vez al rato lo inviten o brille usted en algún momento y mire, yo como publico se lo aplaudiré si me parece bueno, pero en este momento, a las personas que invitaron son a las personas de las fotos que usted actualmente critica, y lamento que usted no considere que pueda compartirse el espacio, el foro y el éxito con quienes también lo trabajamos y cuando lo vea, lo saludo con mucho gusto”, recalcó la reportera de espectáculos.

Tras ello, Origel volvió a dar su opinión en su cuenta de Instagram y escribió “Qué bueno que ya quitaron a los que no son de Televisa”, bajo una foto donde aparecen El Borrego Nava y Marie Claire Harp, primera expulsada del programa. El nuevo mensaje de Pepillo de nuevo fue contestado por Addis Tuñón, quien le recordó momentos profesionales que han vivido juntos.

Addis Tuñón le envió un contundente mensaje a Pepillo Origel tras su "observación" a los panelistas del programa (Foto: Instagram)

“Qué bueno que lo ves desde tu casa, y que nos ves en @vix. Donde no fuiste requerido. Qué bueno que no te cae @mauriciogarza_ aunque lo ves, dices que no conoces su nombre, su generación, el publico que lo sigue, que es mucho, tampoco te conoce a ti. Qué te pasa Origel, ¿todo bien en casa? Dices que no me conoces, qué pena, hemos trabajado juntos, hemos compartido la mesa y has presentado mi trabajo muchas veces”, inició la reportera de espectáculos en relación a que Origel había dicho que le “cae mal” Mauricio Garza, conductor de un segmento de La casa de los famosos México.

“Yo respeto por tu trabajo y tu trayectoria. Pero lamento que no “recuerdes” a quienes hemos enriquecido los proyectos donde tú eres presentador y nosotros periodistas que generamos el contenido para que lo presentes. Deseo seguir aplaudiendo tus logros que han sido muchos, por muchos años y no los has logrado solo. La gratitud es la memoria del corazón, si a ti te falla, a mí no. Espero que nunca me dé Alzhaimer de alma”, remató Addis Tuñón.