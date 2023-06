Las divertidas respuestas de León Larregui sobre Peso Pluma, Taylor Swift y José Madero

(Foto: Cuartoscuro.com// Instagram/@taylorswift/ @pesopluma)

En la música, uno de los exponentes del rock alternativo se trata de León Larregui. El compositor y creador de la banda Zoé cuenta con un legado musical entre el público mexicano, pero no solo su música es un referente del también productor, ya que sus polémicas y cómicas situaciones en las que se ha visto envuelto también ha dado de que hablar.

En esta ocasión, León Larregui usó su cuenta oficial de Twitter para responder diversas preguntas de sus fans y con ello hablar de algunos de los temas que están en auge en el entretenimiento mexicano, como es la música de Peso Pluma y el próximo concierto de Taylor Swift.

Fue a través de redes sociales que el cantante se tomó la libertad de interactuar con sus seguidores y compartir una serie de divertidas respuestas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Lo primero que realizó el cantante de Arrullo de estrellas fue que se animó a opinar de los corridos tumbados y la popularidad que alcanzó Doble P.

León Larregui habló de Peso Pluma (Twitter/ @LeonBenLarregui)

De manera breve confesó su admiración por la música que hace Hassan Emilio Kabande y su agrupación, por lo que calificó de “buenazas” los corridos tumbados, así que mostró su felicidad de que esté poniendo en alto el nombre del país.

“No había escuchado a Peso Pluma y la verdad sí hay unas rolas que están buenazas!! Qué maravilla que le esté yendo tan bien!! Viva México!!”, redactó.

Rápidamente su publicación superó los 13 mil “me gusta” y a partir de ahí empezaron a realizarse una serie de preguntas, a las cuales respondió con cómicos comentarios. Una de ellas fue si pensaba hacer alguna colaboración de Zoé con Peso Pluma o en su proyecto de solista.

León Larregui realizó cómicas respuestas en Twitter (Twitter/ @LeonBenLarregui)

Pero el músico de 49 años frenó la emoción de los internautas y aclaró “no es pa’ tanto pue.... solo dije que no está mal!!”.

Debido a que mostró interés por los corridos tumbados, le sugirieron escuchar a Natanael Cano, por lo que el cantante de Brillas prometió escucharlo y después compartir su opinión de ello. A partir de ese momento se desencadenaron una serie de cómicas respuestas, ya que incluso habló de José Madero y Taylor Swift.

Cuando un usuario le preguntó “y te gusta Taylor Swift? En agosto vendrá a México por primera vez”, por lo que de inmediato León Larregui no ocultó lo que piensa de la cantante estadounidense, por lo que soltó:

“Está guapetona”

Su respuesta superó los cinco mil “me gusta” y siguió con la interacción con sus seguidores. Debido a que los internautas notaron que León Larregui estaba respondiendo a la gran mayoría de comentarios, varias personas se animaron a preguntarle sobre nuevas producciones tanto para su proyecto como solista así como para la banda.

León Larregui habló de José Madero y Taylor Swift (Twitter/ @LeonBenLarregui)

Otros más se fueron por las preguntas personales, pero otros más no desaprovecharon el momento para saber su opinión sobre el fundador y exvocalista de la agrupación Panda, José Madero, pero no esperaron que su respuesta fuera tan natural, ya que respondió: “Ese quién es”.

Los memes y demás reacciones se empezaron a viralizar por no saber quién en Pepe Madero, pero las burlas no quedaron ahí, ya que le cuestionaron si no tenía planes de hacer alguna colaboración con el argentino Bizarrap, por lo que respondió que el dinero no le alcanzó para ese proyecto, pero lo realizó de una manera peculiar.

“No me alcanza el yeyo”, escribió. Debido a su vocabulario, una de sus seguidoras le pidió que aclarara el significado de la palabra, así que dijo “la plata”.

Otra respuesta que causó risas fue si ya había escuchado el tema de Gatita de Bellakath, por lo que respondió de manera tajante “no”.