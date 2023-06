El retador mensaje de Ana Gabriela Guevara contra las nadadoras artísticas: “Yo no las mandé a vender”

La directora de la CONADE no mostró culpa por las críticas contra las nadadoras mexicanas

La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha regalado una serie de polémicas y controversias por sus discusiones con diferentes atletas de diversas disciplinas, su más reciente confrontación fue contra el equipo de natación artística.

En la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, la exvelocista volvió a rectificar su postura sobre lo que mencionó de las “sirenas mexicanas”, por lo que no se mostró arrepentida de la situación.

Durante un encuentro con la prensa al término de la ceremonia realizada en Palacio Nacional, Ana Gabriela Guevara refirió que ella no mandó a las nadadoras a vender sus trajes de baño para financiar su viaje a Egipto para el Mundial de Natación Artística.

“No, no, número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí todos tienen libertad de hacer lo que quieran, no me arrepiento. Nunca lo dije en un tenor de ofensa, ni tampoco despectivo; yo también lo hice y no me arrepiento”

*Información en desarrollo