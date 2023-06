Yeri Mua aclaró si interrumpirá su embarazo: “Por mi tranquilidad”

La influencer mencionó que se siente presionada

Yeri Mua reapareció en sus redes sociales para compartir un comunicado de prensa sobre los escándalos que ha enfrentado sobre su vida privada. Y es que recientemente se sinceró sobre los supuestos episodios de violencia que vivió a manos de su exnovio, Naim Darrechi, y su embarazo que fue expuesto ante la opinión pública sin su consentimiento; situaciones por las que actualmente se encuentra recibiendo tanto ayuda psicológica como médica.

Por mi paz, por mi tranquilidad y para darle fin a esta horrible etapa de mi vida, la cual jamás quise dar a conocer públicamente:

(Twitter: @yerimua)

“Quizás me equivoqué en no denunciar cuando debí y haberme callado tantas cosas por el miedo al que dirán y por así pensar que podía continuar con mi vida de manera tranquila y poder tomar las decisiones sobre mi cuerpo en privado. A pesar de que no fui yo la que les dio a conocer el tema de la violencia que vivó en mi ex relación y mis declaraciones sobre la interrupción del embarazo que lamento que todo esto haya llegado a ojos públicos”, comenzó.

Una vez más, la influencer lamentó que sus problemas personales fueran expuestos en redes sociales por su propio exnovio Naim Darrechi, incluso aunque es consiente de que decidió interrumpir su embarazo.

Yeri Mua realizó varias transmisiones en vivo en redes sociales par hablar sobre la violencia que habría sufrido y su embarazo. (Instagram/Naim Darrechi // Facebook/YeriMua)

Quiero que sepan que toda esta situación ha afectado demasiado mi estabilidad emocional y estoy bajo supervisión de profesionales de la salud y espero recuperarme pronto de la situación. También quiero que sepan que sigo firme y continuaré con el proceso legal en contra de la persona que me violentó y me expuso bajo presión social para manipularme y someterme a las decisiones que él quería tomar sobre mi cuerpo.

Yeri Mua aseguró que su comunicado será la última vez que hable públicamente sobre los procesos que está atravesando y mucho menor informará qué hará con su embarazo. Y es quiere cuidar todas sus declaraciones para que no sean consideradas en su contra en el proceso legal que comenzó contra su ex y tampoco quiere ser juzgada por cómo ha manejado su estado.

La modelo mostró sus pruebas de embarazo. (Instagram/@yerimua)

“Esta es la última vez que tocaré el tema en redes sociales porque se dará inicio a un proceso demasiado delicado que no quiero que sea afectado por ninguna declaración hecha sin juicio de por medio. Respecto a la decisión sobre mi embarazo o interrupción es algo que solamente bajo ayuda de opiniones de profesionales, mi ginecólogo y mi psicólogo, más mi propia decisión personal podré decidir”, agregó.

Asimismo, Yeri Mua aseguró que actualmente se encuentra bajo observación médica en todos los sentidos y está luchando para poder continuar con sus actividades tanto personales como profesionales.

La modelo comenzó un proceso legal en contra de su expareja. (Imagen: @yerimua)

Quiero continuar con mi vida, mi proceso de sanar todo esto; mis proyectos profesionales, con mi deporte favorito, con mis deseos de retomar mis estudios y mis negocios que estoy por emprender y lo continuaré compartiendo en redes con ustedes. Gracias a quienes me han apoyado y a los que no buscan empatizar conmigo de igual manera les agradezco su atención y molestia por estar al pendiente de mi vida, pero no les pedí nada de todos modos.

Finalmente, la modelo agradeció las muestras de cariño que ha recibido de sus fans y se defendió ante las fuertes críticas que ha recibido por querer abortar.

“Me volveré a levantar y seguiré más fuerte que nunca, por lo tanto dejo todo en manos de mis abogados y el resto me toca a mi sanar y aprender de mis errores”, concluyó.