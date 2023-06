Murió Rubén Moya a los 62 años, el actor que daba su voz a Morgan Freeman y He-Man

Foto: Fandom

Rubén Moya Acosta falleció a los 62 años este 12 de junio, el actor de doblaje le daba voz a los personajes de Morgan Freeman en diversas películas, series y anime. Aunque participó en más de 300 proyectos, su labor será recordada por haber dado voz a He-Man, el príncipe Adam de una serie de ficción transmitida en los años ochenta.

Por el momento se desconocen los detalles sobre el deceso, el cual dio a conocer la Asociación Nacional de intérpretes en su cuenta de Instagram, en el mensaje que acompañó la fotografía se pudo leer lo siguiente:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rubén Moya. Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional.A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

Algunos personajes a los que Rubén Moya les prestó su voz fueron Lucius Fox en Batman: El caballero de la noche asciende (2012) también fue el narrador en La guerra de los mundos, de 2003 y en La Marcha de los pingüinos. Además, le dio voz a Jack Palance, el presentador del programa ochentero Aunque usted no lo crea (Ripley’s Believe It or Not!).

Los colegas locutores y actores de doblaje se sumaron a las condolencias por el deceso de Rubén Moya en las redes sociales, uno de ellos fue Lalo Garza, quien es la voz de Krilin en Dragon Ball Z y Josh Nichols en Drake & Josh.

“Una de las voces más emblemáticas del mundo del doblaje se ha apagado. Descanse en Paz el GRAN Rubén Moya”, escribió Lalo Garza en su cuenta de Twitter oficial.

La actriz de teatro y doblaje Kerygma Flores escribió “Su inigualable voz hasta siempre Ruben Moya 1960-2023. Gracias por darnos ¡LO INCREÍBLE!”, mientras que entre los mensajes de sus fans y admiradores se pudieron leer:

“El mundo del #Doblaje se encuentra de luto. Falleció Rubén Moya”, “Señoras y señores: Rubén Moya, la voz que ha trascendido generaciones, ha muerto”, “Y aquí va otro héroe que marcó mi infancia”, y “Ahora nos envia el poder de Grayskull desde arriba”, en referencia a la serie Masters of the Universe.

Información en desarrollo*