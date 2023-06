Lucerito Mijares está abierta a tener novio: “Que venga con todo”

A sus 18 años, Lucero Mijares debutará en el teatro musical como "Dorothy" (Foto: Instagram)

Desde que se dio a conocer en el medio artístico como parte de alguno de los shows de sus famosos padres, Lucerito Mijares se ha ido posicionando en el gusto del público, y a su corta edad se ha convertido en una joven promesa de la música en México.

La adolescente se encuentra en un gran momento, pues además de haber terminado de estudiar la preparatoria está próxima a debutar en teatro musical como protagonista, esto luego de diversas apariciones de Lucerito como invitada en La jaula de las locas, puesta en escena que en 2021 y 2022 se presentó en el Teatro Hidalgo, en Ciudad de México.

Ante el próximo estreno de El Mago (The Wiz), a llevarse a cabo el 30 de junio, Lucerito Mijares ha estado en contacto con los medios de comunicación, donde además de contar lo emocionada que se encuentra ante su inminente debut teatral, también ha contado aspectos de su vida íntima.

Y es que la hija de Manuel Mijares y Lucero Hogaza destapó que en este momento se encuentra soltera, aunque no se cierra a la posibilidad de que próximamente “abra su corazón” y busque tener un novio con características muy específicas.

Lucerito Mijares se ha preparado arduamente junto al productor Juan Torres (@luceromijaresoficial)

“El hombre que se acerque a mi vida está más que bienvenido, tiene que tener un pelazo, que tenga una sonrisa padrísima, que huela bien, que esté muy guapo, que tenga pecas en la espalda”, dijo en referencia a Cuéntame, la famosa canción de su madre, en el programa El gordo y la flaca.

Sin embargo, la artista aclaró que por ahora lo más importante para ella es la obra de teatro que presentará en unas pocas semanas, proyecto para el cual se ha preparado con disciplina.

“Creo que ahorita lo importante más es El Mago, pero el que se venga, que venga con todo”, dijo la adolescente.

“Dorothy”, el sueño dorado de Lucerito Mijares

Desde pequeña, Lucerito mostró aptitudes artísticas, por lo que sus papás fomentaron su talento con clases de música y canto, pero será su próxima participación en teatro donde la joven “callará bocas” de aquellos quienes no confían del todo en su valor artístico.

La joven de 18 años tiene claro que quiere ser estrella de teatro musical (Foto: Instagram)

“Estoy muy emocionada, le tengo mucho amor al teatro. ‘Dorothy’ es una persona noble con mucha esperanza, es otra obra muy diferente, estoy muy contenta de poderle dar a ‘Dorothy’ un poquito de Lucero Mijares”, dijo la hija menor de Lucero y Manuel Mijares a las cámaras de Ventaneando.

Por su parte, el productor de la puesta en escena musical contó cómo fue que la artista decidió incursionar en el teatro y hacer su sueño realidad.

“Lucero Mijares venía todos los fines de semana, con La jaula de las locas, y la veía parada atrás del escenario, ella veía cómo actuaban, cómo se movía toda la escenografía. Un día me dice muy seria ‘quiero hacer teatro’, entonces habló con sus papás y yo también hablé con ellos”, narró.

Lucerito ha sido parte de algunos proyectos de sus famosos papás (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En la emisión, la hija mayor del exmatrimonio contó cuál fue la condición que la intérprete de Electricidad y Manuel Mijares le propusieron antes de permitirle iniciar su carrera en las tablas del teatro mexicano.

“Acabo de terminar la prepa, mis papás me dijeron ‘oye, para que hagas lo que quieres tienes que acabar la escuela’. Así que metí materias donde podía, si podía ir a la escuela en sábado lo hacía, acabé.”, relató la joven, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad.

Asimismo la hermana de José Manuel Mijares contó cómo ha podido controlar la fama con el apoyo de sus papás: “He controlado bien la fama, mis papás me han ayudado mucho a no quitar los pies de la tierra; no me gustaría ser esta niña de pose, soberbia, me choca, cancelado, cancelado. He intentado seguir mucho su ejemplo”, dijo la joven de 18 años.