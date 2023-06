Corcholatas de Morena arrancarán carrera presidencial mientra oposición piensa en método

Marko Cortés celebró la victoria de Manolo Jiménez en Coahuila, mientras que el método de cara a 2024 lo anunciarán hasta finales de junio. (Twitter/@MarkoCortes)

Mientras que Morena arrancó este 11 de junio la carrera por la presidencia de la República para 2024, los partidos que conforman la Alianza Va por México tardará alrededor de dos semanas más en anunciar el método para definir al contendiente del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te puede interesar: AMLO dio detalles de su reunión con las corcholatas de Morena; negó “dedazo” rumbo al 2024

Este fin de semana, los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés Mendoza, viajaron a Saltillo para acompañar a Manolo Jiménez, quien recibió este mismo domingo su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Coahuila.

Mientras Morena inició formalmente su carrera rumbo a 2024 al definir el método y las reglas del proceso interno, así como del número de participantes, Alito Moreno aseguró que el bloque opositor sigue en el diseño de un proceso abierto, equitativo e incluyente para definir su candidatura.

Al concluir los comicios en Edomex y Coahuila, Va por México comenzaría su camino hacia la sucesión presidencial (Cuartoscuro)

“El día 26 de junio, anunciaremos el método en el que habremos de coincidir todos los partidos políticos integrantes de la alianza, con la participación amplia de la sociedad civil, para construir un método abierto, participativo y equitativo”, expuso el político campechano.

Te puede interesar: Morena va por 2024 y ya prepara el método para elegir a su “corcholata”

El líder nacional del tricolor reafirmó que será hasta el lunes 26 de junio cuando los tres partidos de la coalición den a conocer los detalles sobre el método para definir su candidatura.

Para cuando esto suceda, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña ya tendrán una semana de ventaja, pues los aspirantes de Morena iniciarán el periodo de promoción desde el lunes 19 de junio.

Te puede interesar: Elecciones 2024: qué pasará si Adán Augusto deja la Secretaría de Gobernación para ser candidato presidencial

En cuanto a la Alianza Va por México, esta vislumbra aplicar el método de la encuesta, igual que sus rivales de Morena, solo que aún no se tiene claro cuántos serán los candidatos opositores que participarán en el proceso de manera formal.

Por parte del PAN han levantado la mano de manera abierta el diputado federal Santiago Creel Miranda y la senadora sonorense Lilly Téllez. En tanto, los gobernadores Mauricio Vila, Maru Campos y Mauricio Kuri siguen evaluando su posible participación, lo mismo que Juan Carlos Romero Hicks.

Santiago Creel es considerado uno de los perfiles más sólidos del PAN, aunque la senadora Lilly téllez lo ha retado abiertamente.

Dentro de las filas del PRI, hace un par de meses llevaron a cabo una pasarela de presidenciales denominada “Diálogos por México”, en la que participaron Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat Hinojosa y José Ángel Gurría.

En el lado del PRD han manifestado su interés el senador Miguel Ángel Mancera y el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Así el bloque opositor se enfrenta al dilema de diseñar un método que incluya a más de una docena de aspirantes, al tiempo que busca ser abierto a la ciudadanía para definir el perfil de su abanderado.

Hace algunos días, el ex presidente de México, Vicente Fox Quezada urgió a los partidos de oposición a no perder más tiempo y no llegar tarde a la contienda electoral.

el gobernador de Oaxaca y el diputado federal Ildefonso Guajardo fueron dos de los cuatro ponentes del día en "Diálogos por México" (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

Cabe recordar que en el caso del Estado de México, Morena definió desde agosto de 2022 a Delfina Gómez como su abanderada, mientras que los partidos PRI, PAN y PRD demoraron hasta el final de año para acordar la postulación de Alejandra del Moral, situación que dio varios meses de ventaja al partido de la Cuarta Transformación.

Ahora, de cara a la elección federal de 2024, la coalición de la Alianza Va por México aún mantiene la incógnita si la renuncia a los cargos públicos será uno de los requisitos para participar y con ello asegurar el piso parejo entre los contendientes.

Más de la mitad de los interesados en el bloque opositor ocupan actualmente cargos como diputados federales, senadores, o bien gobernadores en funciones. Mientras que políticos como Alejandro Murat o Silvano Aureoles dejaron sus gobiernos desde hace tiempo.