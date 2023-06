Jaime Munguía derrotó a Sergiy Derevyanchenko en un espectacular combate

(Foto: Twitter/DAZNBoxing)

El mexicano Jaime Munguía retuvo este sábado su invicto luego de vencer por decisión unánime y en un espectacular combate al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, en la Toyota Arena de Ontario, California (Estados Unidos).

Y es que el tijuanense de 26 años enfrentó la mayor prueba de su carrera y en múltiples ocasiones estuvo a punto de visitar la lona por los contragolpes de Sergiy, de 37 años, quien resistió todos los embates de Jaime antes de caer en el último asalto.

En el quinto round, el mexicano conectó sólidamente y lastimó al ucraniano, quien respondió con sus puños para poner sobre piernas tambaleantes al tijuanense, que se vio obligado a retroceder para mantenerse en pie.

115-112, 114-113, 114-113



This knockdown proved HUGE for Jaime Munguia 🥊#MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/vHzfJSiKjZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2023

En el último round, Munguía llegó con mejor fondo físico y lo reflejó con sus golpes, adueñándose del ring y castigando a Derevyanchenko, quien visitó la lona por tercera vez en su carrera luego de recibir un golpe en las zonas blandas.

La caída del europeo fue clave para el resultado, con las tarjetas de los jueces inclinándose a favor del mexicano con 115-112, 114-113 y 114-113.

Esta semana, Jaime Munguía reveló a ESPN que existía la posibilidad de que se enfrente pronto a David ‘Mexican Monster’ Benavidez, esto por el campeonato interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). También esta semana el equipo de Benavidez confirmó que la pelea que estaba buscando ante Saúl Canelo Álvarez definitivamente quedó fuera del radar.

Con esta victoria, Munguía mejoró su récord a 42-0 con 33 nocauts, mientras Sergiy Derevyanchenko se estancó en 14-5 con 10 cloroformos.

En la pelea coestelar Shane Mosley Jr. noqueó en siete rounds a D’Mitrius Ballard. La mexicana Mariana Juárez cayó por decisión unánime frente a Mayeli Flores, Jorge Chávez venció por decisión unánime a Christian Lorenzo, Ricardo Rafael Sandoval superó por decisión unánime a Rocco Santomauro y Anthony Saldivar noqueó en dos asaltos a Jerome Clayton.

De la Hoya quiere a Jaime Munguía contra Canelo Álvarez

De acuerdo con el propio Óscar de la Hoya, el Canelo Álvarez va a pelear contra uno de sus elementos de Golden Boy Promotions. Se trata de Jaime Munguía, quien también es mexicano y busca recuperar su campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mediano.

Boxing - Super Middleweight - Saul 'Canelo' Alvarez v John Ryder - Estadio Arkon, Guadalajara, Mexico - May 7, 2023 Saul 'Canelo' Alvarez walks to the ring before the fight against John Ryder Reuters/Henry Romero

“Ese combate es algo inevitable para ambos”, aseguró el ‘Golden Boy’. El único problema que habría con este potencial combate de box sería que el Canelo rechaza pelear contra peleadores mexicanos.

“Canelo” Álvarez he tenido una trayectoria notable en el boxeo profesional, pero solo tres de esas peleas, han sido contra oponentes mexicanos: Julio César Chávez en 2017, Alfredo Ángulo en 2014 y Alfonso Gómez en 2011.

Se enfrentó a varios boxeadores mexicanos al comienzo de su carrera profesional, incluidos Francisco Villanueva, Abraham González, Miguel Vázquez, Pedro López y Jorge Juárez. Sin embargo, no ha subido al ring con un compatriota desde su pelea con Chávez Jr.

Distintos peleadores, críticos y el mismo público fanáticos del deporte se ha preguntado por qué Canelo no pelea con mexicanos, a lo que esté en algún momento respondió: “Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada” dijo en entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Además, agregó, “represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”