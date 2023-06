Juan Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos, pidió un amparo para revocar su vinculación a proceso

María Elena Ríos fue atacada con ácido en su casa el 9 de septiembre de 2019. (Cuartoscuro)

Juan Antonio Vera Carrizal, identificado como presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos, solicitó una vez más que las autoridades le otorguen un amparo con el objetivo de anular su vinculación a proceso por el delito.

La joven reveló en sus redes sociales que, durante una audiencia celebrada el 9 de junio, el probable agresor interpuso el mismo recurso legal por cuarta vez, ya que su vinculación a proceso ha sido ratificada en tres ocasiones.

Según ha narrado Ríos Ortiz en repetidas ocasiones, los abogados de Vera Carrizal han intentado que se efectúe una reclasificación del delito para que el acusado no enfrente un proceso por tentativa de feminicidio, sino por lesiones.

Aunado a ello, la saxofonista ha acusado una gran variedad de irregularides por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO).

La saxofonista se ha enfrentado a un sinfín de irregularidades en el proceso judicial contra sus agresores. (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO)

Respecto a la audiencia sobre el más reciente amparo de Vera Carrizal, María Elena aseguró en una entrevista con El Universal que el defensor legal del exdiputado envió sus alegatos la mañana del mismo día en que se llevó a cabo el acto jurídico. “Ni a mi abogada ni a mi el juez federal nos mandó esos alegatos para estudiarlos”, acusó.

“Yo no hice la contestación de agravios y si no la hice fue porque el juez del Juzgado Décimo de Distrito, Ponciano Velasco Velasco, no me notificó”, denunció Ríos mediante sus redes sociales.

Además, según su propio testimonio, los jueces a cargo del caso le han aceptado por lo menos veinte amparos al equipo de abogados de Vera Carrizal, lo que ha llevado al retraso de la audiencia intermedia en donde eventualmente se establecerá la responsabilidad del imputado en la tentativa de feminicidio.

Por si fuera poco, durante la audiencia del 9 de junio, que se llevó a cabo de manera virtual, el juez no le otorgó el uso de la palabra a María Elena, ni a su abogada Diana Gristal González, ni a la agente del Ministerio Público, Luz Gabriela Herrera. “Nos tenían muteadas todo el tiempo, [la audiencia] fue muy violenta”, señaló la saxofonista.

Juan Antonio Vera Carrizal (Foto: Twitter@Chicahuaxtla)

Hasta el momento de la presente publicación, las autoridades no han emitido un fallo respecto al último amparo interpuesto por el acusado.

Juan Antonio Vera Carrizal ha sido señalado en las investigaciones como el posible autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico que su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, y otras tres personas perpetraron contra María Elena el 9 de septiembre de 2019.

En enero de 2023, el juez Teódulo Pacheco encabezó una extensa audiencia en la que aceptó el cambio de medida cautelar de Vera Carrizal a prisión domiciliaria, bajo el argumento de que estaría enfermo. Tras una denuncia de Ríos Ortiz por evidentes beneficios al acusado, el Tribunal separó al juez Pacheco del caso.

Semanas más tarde, una jueza local apeló dicha resolución, pues consideró que no había condiciones para que se llevara a cabo el arresto domiciliario. Por tal motivo, se resolvió que el supueso agresor, quien fuera diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedara en prisión preventiva.

Tras una serie de audiencias y amparos, en marzo de 2023 la magistrada Verónica María de los Ángeles Morales Díaz ratificó que Vera Carrizal debía permanecer tras las rejas en el Penal de Tanivet, en donde sigue recluido al momento de la presente edición.