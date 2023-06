Estos son los famosos que eran clientes frecuentes de la cantina La Polar

Imágenes: Twitter/Facebook/YouTube.

El restaurante-bar La Polar se encuentra de nueva cuenta en medio del escándalo por una reapertura acelerada que sólo duró apenas un par de horas. El lugar fue clausurado a inicios de este año luego de la muerte de un comensal que falleció a causa de golpes y agresiones por parte de los empleados del lugar. Cinco meses más tarde el recinto planeaba su gran reapertura y operó durante unas tres horas antes de que las autoridades de la delegación Cuauhtémoc llegaran para clausurarla de nuevo.

Te puede interesar: ¿Laura Bozzo fue despedida de Imagen TV? Esto se sabe

Desde luego el asunto se volvió viral a través de las redes sociales y los empleados de La Polar incluso cerraron varias calles impidiendo el correcto tránsito del Circuito Interior, bajo la consigna: ¡Queremos trabajar!

Se trata de un restaurante bar que comenzó vendiendo cervezas y que luego alcanzó una fama mayúscula gracias a su birria. 88 años de historia le confirman como un lugar predilecto en la Ciudad de México para poder probar el mencionado platillo. Y como respaldo también cuenta con los testimonios de muchas personalidades famosas de la música y la televisión.

¿Qué famosos visitaron ‘La Polar’?

Lupillo Rivera

Imagen: YouTube.

Probablemente la personalidad que visitaba el lugar con mayor frecuencia era Lupillo Rivera. El cantante acudió al lugar a comer birria en varias ocasiones e incluso a realizar presentaciones exclusivas para las fechas importantes del restaurante-bar, como aniversarios.

Te puede interesar: Por qué Gustavo Adolfo Infante apareció en Televisa: “¿Dónde quedó mi lealtad con Imagen Televisión?”

Rivera fue visto en varios videos de Facebook de la página oficial de La Polar en los que declaró ser un fan asiduo que recomendaba el lugar a todos los que conocía: “Si no vas a La Polar, has de cuenta que no fuiste a México”, declaró en uno de ellos.

La relación del cantante con La Polar era tan estrecha que incluso hace unos años se inauguró un espacio nuevo dentro del recinto, una terraza que fue bautizada con el nombre: Lupillo Rivera.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante criticó a Eduardo Verástegui por video sobre elecciones de 2024: “Es broma”

Pablo Montero

Captura: Facebook.

Montero es otro cantante al que le gustaba mucho visitar La Polar. El intérprete de “Olvidarte Jamás”, nunca tuvo en sus planes olvidar la birria y el ambiente de lugar. Siempre que era capturado en el restaurante huía sigilosamente de la prensa. Sin embargo, sí que estuvo presente en varios de los aniversarios de La Polar e incluso llevó a cabo presentaciones en vivo para los festejos.

La última vez que se vio a Pablo Montero allí, fue caracterizado como Vicente Fernández, ya que el lugar fue prestado para filmar una de las escenas de la famosa bioserie del ranchero, en donde el cantante y actor fue protagonista.

Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo retó a que alguien "le compruebe" que recibió dinero de Alexa Parra (Foto: Instagram)

El polémico periodista de espectáculos era un gran fanático de la birria de La Polar. Incluso declaró que su espacio favorito dentro de aquel recinto era justamente “la terraza Lupillo Rivera”.

Luego de los lamentables sucesos de principios de este año, el conductor recordó que en efecto, las últimas veces que fue al restaurante el ambiente ya era muy violento e incluso unas personas en la mesa contigua a la suya se agarraron a golpes.

“Es un lugar muy clásico aquí en México, pero siempre había muchas broncas en ese lugar. En alguna ocasión que fui ahí, acabaron a sillazos y demás ahí, entonces decidí no volver a ir. Me gustaba un lugar que era la terraza Lupillo Rivera y el techo se le abría”, comentó en su programa.

Coreano Vlogs

Imagen: YouTube.

El famoso youtuber también visitó La Polar en más de una ocasión. El influencer llamado verdaderamente Christian Kim acudió al lugar luego de muchas recomendaciones de amigos y conocidos. Quedó tan encantado con el lugar que incluso le dedicó un video en su canal en donde mostró las instalaciones, la comida y la atención del lugar.

Luis Antonio López “el Mimoso”

Imagen: Facebook.

El famoso vocalista que conoció la fama gracias a la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, también era un cliente recurrente. La Polar abrió sus puerta al Mimoso en más de una ocasión e incluso filmó una entrevista en video con él para sus redes sociales. Aquel audiovisual data del 2019, justo antes de que comenzara la pandemia.

Además El Mimoso también ha formado parte de las presentaciones musicales organizadas para las fiestas y aniversarios del restaurante.

La Banda de Germán Lizárraga y Mariachi Voz de mi Tierra

Si bien tanto la banda como la agrupación de mariachis no han pisado el lugar como clientes tan frecuentes, si han formado parte de las ofertas musicales durante los aniversarios de La Polar. Incluso existe un cartel promocional en donde se anunció la presencia de ambos en compañía de otros artistas mencionados previamente en esta lista. Puedes verlo a continuación.