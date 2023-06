Salma Hayek se mostró en redes sin maquillaje y con canas

Salma Hayek sorprendió a sus seguidores con una imagen donde lució de cerca sus canas y arrugas REUTERS/Yara Nardi

A sus 56 años, Salma Hayek es considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, pero además, una de las más sencillas al momento de tratar con el público y los medios de comunicación. Y es que, tras haberse lucido en Cannes con un escandaloso escote, la actriz mexicana volvió a las redes sociales con una fotografía donde mostró a detalle sus arrugas y sus canas.

“Yo despertándome y contando cuantas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana”, compartió Hayek como pie de la foto que ya cuenta con más de 200 mil reacciones en Instagram. La fotografía de Hayek ha causado tanto revuelo que figuras como África Zavala, Patty Orue, Olivia Wilde y Cindy Crawford, se tomaron unos minutos para mandarle piropos y mensajes de amor a Hayek.

África Zavala, Patty Orue, Olivia Wilde y Cindy Crawford, son algunas de las personalidades que han llenado de halagos y piropos a la actriz mexicana (Instagram: @salmahayek)

La fotografía llega cuatro meses después de que Salma Hayek brindara una entrevista con la revista Glamour en el que profundizó sobre el miedo a envejecer y cómo llegar a la edad que tiene ahora ha sido un viaje muy diferente al que esperaba cuando era joven.

“Pensaba que envejecer significaba que ya no iba a trabajar; estoy trabajando. Creía que envejecer significaba que ya no estabas enamorada; estoy enamorada. No siento que haya perdido mi flexibilidad ni mi agilidad, ni siquiera mi fuerza. Tengo que decir que me ha parecido hermoso envejecer con alguien”.

"Tengo que decir que me ha parecido hermoso envejecer con alguien", comentó Salma Hayek en una entrevista (The Grosby Group)

Desde su debut en Hollywood con la película Del crepúsculo al amanecer de 1996 hasta el día de hoy, Hayek es considerada un símbolo sexual, sin embargo, también llegó a confesar que a su edad tiende a ser cansado “ser sexy”

“Trabajo muy duro y a veces estoy muy cansada, demasiado cansada para ser sexy, para pensar de forma sexy. Y tienes que decir: “Oh, eso también está bien”.

En su misma entrevista con Glamour, Hayek compartió varios consejos para que las mujeres continuaran amando su cuerpo y su sensualidad a pesar de los estragos de la edad. El primer consejo que Hayek da es uno que ella ama en particular: bailar.

“Baila, asegúrate de ser sensual para ti misma. Baila cuando nadie te esté mirando. Y no te mires al espejo cuando estés bailando. Véndate los ojos y siéntete. Siente tu cuerpo y cómo interactúa con el espacio”.

El segundo consejo tiene que ver con dejar de ensimismarse y saborear la naturaleza para limpiar las impurezas que existen en la mente.

“No repases tus problemas cuando te duches, cuando te bañes. Siente el agua. Si tienes la oportunidad de meterte en el océano, vete al océano. Camina por la arena, siente la hierba bajo tus pies. Siente el sol, siente el viento. No estés tan ocupado en tu cabeza que no lo veas”.

Finalmente, Hayek aconseja aprender a divertirse en soledad, encontrar un momento en el que ningún problema externo importe y aprovecharlo para consentirse.

"Siente el agua. Si tienes la oportunidad de meterte en el océano, vete al océano", dice Salma Hayek como consejo para lidiar contra el envejicimiento (Foto: Captura @salmahayek)

“Diviértete, ríe, hazte reír. Cuéntate un chiste. Sé tonta cuando nadie te esté viendo. Se trata de ese tiempo que pasas contigo misma. Para mí es difícil encontrar ese espacio, así que ahora hago un gran esfuerzo por disfrutarlo mucho. Porque en la vida moderna es difícil. Sobre todo si estás casada y tienes hijos. Escóndete en algún sitio y siéntelo”.

Si bien, Hayek asegura que la edad de una mujer está dejando de ser un tema de conversación, también confiesa que las nuevas generaciones se ven más presionadas en encontrar el éxito rápido, un problema que se ha agravado con el paso de los años.

“Sigo pensando que, en general, las mujeres siguen sintiendo la presión de asegurarse el éxito a los 30 años (...) El mundo en el que vivimos, las redes sociales, somos más adictos a la inmediatez, y estamos perdiendo la capacidad de estar presentes y ser pacientes. Siento que las chicas jóvenes tienen mucha presión para triunfar rápido. De hecho, creo que están sufriendo más que mi generación”.