Quiénes son las “otras corcholatas” que no asistieron a la reunión con AMLO

A poco más de un año de que se realicen las elecciones del 2024, los movimientos al interior de Morena no han cesado con el fin de conocer al sucesor de AMLO (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

La carrera para postularse por la candidatura presidencial rumbo al 2024 comenzó cuando finalizaron los comicios locales en Coahuila y Estado de México. Tan solo un día después, las dirigencias del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunieron con los aspirantes internos al cargo presidencial, sin embargo, no todos los postulados asistieron.

La noche del pasado 5 de junio, en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto, secretario de Gobernación, y el senador morenista, Ricardo Monreal, asistieron al llamado del presidente Andrés Manuel, al igual que otros gobernadores, para discutir temas generales.

No obstante, esta “junta” fue calificada como un paso más para definir la contienda interna para la candidata o candidato oficial, y aunque cada uno de los aspirantes presidenciales negaron tales hechos, no se hicieron llegar las especulaciones.

AMLO se reunió con gobernadores y las corcholatas (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Aunque la reunión fue para los morenistas y “corcholatas”, destacó la ausencia de los otros posibles aspirantes a la candidatura que, aunque oficialmente no son parte del partido, sí se reconocen como parte del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Dentro de las “otras corcholatas” destaca el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, y el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, representado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los cuales declinaron a favor de Morena en los comicios locales para asegurar la alianza rumbo al 2024.

Tanto el PT y PVEM lanzaron a sus perfiles para contender en las encuestas de Morena, no obstante, cuando se habla sobre la candidatura presidencial, Noroña y Velasco no son tomados en cuenta a la par de las “corcholatas” favoritas del titular del Ejecutivo federal.

Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco

De hecho, ante las recientes reuniones de los integrantes de Morena, fue el propio diputado del PT quien reclamó a las dirigencias de Morena y al primer mandatario federal por no incluirlo en el llamado, no obstante, aseguró que tales “desprecios” no influirán en sus aspiraciones para contender.

En entrevista a medios en la Cámara de Diputados, el petista mostró su enojo ante las decisiones del “compañero presidente” a quien reclamó por dar trato indistinto entre los aspirantes. Esta es la primera vez que Noroña destaca los desprecios del partido y de las propias “corcholatas”.

“No hay razón para que el compañero presidente tenga ese trato que tiene conmigo (...) y si en una siguiente reunión no me quiere invitar, pues que no me invite, ya me quedó claro que no me quiere invitar. ¿Eso no evitará que participe? No (...) claro que es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando un trato de compañero”, destacó el petista.

Noroña reclamó a AMLO por no invitarlo a la reunión de las corcholatas (Cuartoscuro)

A más de un año que se lleven a cabo las elecciones del 2024, donde no sólo se renovará el cargo del titular Ejecutivo federal, sino también cargos locales y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los perfiles para contender por los puestos ya empiezan a deslumbrar, sobre todo por el presidencial.

Después de la reunión con AMLO, el canciller mexicano dio a conocer que renunciará a su cargo como titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, para dedicar su tiempo “de lleno” a su candidatura y contender en la encuesta interna del partido. Él ha sido el único aspirante presidencial interno que se ha posicionado oficialmente para contender por el cargo, no obstante, las dirigencias de morena no descartan que otras “corcholatas” se sumen a estas acciones en tiempo próximos.