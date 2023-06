Sergio Mayer y Poncho de Nigris debatieron si usaban relleno en Solo para mujeres

Los concursantes de La Casa de los Famosos debatieron sobre el uso de calcetines como relleno Crédito: (TikTok/@alandeleonproducerof/La Casa de los Famosos)

La primera dinámica de La Casa de los Famosos México consistió en que los concursantes mantuvieran la mayor cantidad de tiempo posible una de sus manos sobre una camioneta SUV, el que la pudiera arrancar se llevaría el coche como premio. Durante el reto los participantes hablaron de distintos temas, por su parte, Sergio Mayer y Poncho de Nigris tuvieron una conversación en torno a un truco que habrían usado en el programa Solo para mujeres.

Ambos participaron en esta obra sensual que se presentaba en el Teatro Blanquita, pero tuvieron una controversia respecto al uso de “relleno” dentro de la ropa interior, un recurso que habrían utilizado para aparentar un mayor tamaño de sus genitales mientras lucían sus cuerpos en Solo para mujeres.

Este show consistía en que distintos modelos posaran y realizaran una demostración de streaptease teatral, el público principal para este espectáculo eran las mujeres, por lo que los hombres se lucían con el torso desnudo y mostraban completamente sus piernas, dejando cubierta únicamente el área de los genitales.

De acuerdo con Poncho de Nigris, el llegó a acomodar hasta dos calcetines por debajo de su ropa interior, mientras explicaba lo que hacía, Wendy Guevara comenzó a reírse de él. Por su parte, Sergio Mayer lo contradijo y aseguró que eso nunca ocurrió, pues hubiera sido imposible colocar el improvisado artefacto entre un cambio y otro de las diferentes escenas:

“Yo de eso me vengo enterando ahora mismo ¿Cómo te vas a poner si entrabas corriendo a cambiarte. O sea no ma...es ¿Cómo cabr...n? Te cambiabas el calzón cada número, tenías 20 segundos para cambiarte el conjunto”, en su defensa, Poncho de Nigris argumentó que aparentemente si le daba tiempo y que además, usaba los calcetines dentro de la misma tanga y no tenía que cambiar esa parte de su ropa.

Cómo votar en La Casa de los Famosos México para nominar o salvar a una estrella

Para poder decidir entre nominar y salvar a un participante se deberán seguir algunos pasaso, es importante mencionar que cada fan de La Casa de los Famosos puede mostrar su apoyo hasta 10 veces desde el mismo dispositivo.

1- Desde cualquier dispositivo ingresar al sitio web oficial de La Casa de los Famosos México o bien, escanear el código QR que aparecerá en las galas del programa. Solo se podrá votar durante un breve tiempo.