En busca del tiempo perdido. Saber pero no entender

Gildardo López, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. (Infobae)

“Prodigiosos son los ojos de la envidia; mucho tienen del sentir, no querrían ver tanto como ven; con ser los más perspicaces, nunca se vieron serenos, y si bien de ellos no pudo decir que tuvieron siempre buena vista, nunca más propiamente que cuando por los ojos de todas las aves miraron aquel portento alado de la belleza: el Pavón de Juno. Mirábanle, sol de pluma, amanecer con tantos rayos cuantos descoge plumajes en su bizarra rueda”, dice así Baltasar Gracián en “El discreto” refiriéndose a la envidia.

Los dos últimos procesos electorales de 2023 transcurrieron, salvo algunas diferencias menores, conforme a las expectativas. La maestra Delfina Gómez se convertirá en la décima gobernadora de nuestro país, Coahuila despliega la operación de un priismo ajeno, para su fortuna a su impresentable dirigente nacional y lleva aún joven priista que sin el obstáculo de personajes como “Alito” bien podría representar al nuevo priismo que sería el único capaz de ser competitivo en el proceso electoral del año entrante que, sin embargo, no lo será.

El PAN, que pudo ser el hilo conductor de una , hay que decirlo, necesaria fuerza de centro-derecha en la gravitación política del país, se encuentra absolutamente desdibujado en su propuesta y en su operación y su dirigente se dedica a culpar, adolescentemente a MC.

Del PRD poco se puede decir, más que es el capítulo final de la “rebelión en la Granja”.

En el Edomex la mayoría de la gente ha vivido bajo el yugo de una inseguridad galopante, cuerpos policiales y fiscalías que extorsionan, servicios gubernamentales básicos que no funcionan sin el incentivo previo, zonas totalmente abandonadas y sobre todo promesas, décadas de promesas.

La candidata de Morena consiguió conectar con el electorado mayoritario, hablar su lenguaje, refrendar su origen y por tanto su pertenencia, consiguió colocar su mensaje “yo soy como tú”, “yo he pasado por lo mismo que tú”, “yo sé lo que tú padeces porque lo he vivido”, acompañada de la operación de personajes experimentados como Horacio Duarte e Higinio Martínez, mentores y compañeros que con generosidad forzada o no, declinaron en favor de la hoy Gobernadora electa por decisión de la estrategia presidencial.

En Coahuila hay que decirlo, se presentaron tres buenos candidatos, el senador Armando Guadiana Tijerina obtuvo la candidatura en una encuesta y sin embargo nunca logró despegar su campaña realmente y esto además se vio duramente afectado cuando el otro precandidato de la 4t, Ricardo Mejia Berdeja, se fue renunciando a Morena y pasando al PT, y el voto de la gente se dividió drásticamente, el PRI lanzó a uno de sus mejores hombres en cuanto a imagen, e hizo una campaña muy intensa, secundada por una operación política muy eficiente apoyada desde el gobierno estatal.

El mapa electoral

La distribución de partidos en los estados (Infobae/Jesús Abraham)

Morena llega así a 22 estados gobernados, más uno gobernado por un partido aliado (SLP-PVEM), 23 y esto configura prácticamente un partido casi hegemónico, que no único, dejando al PRI con 2, igual que MC, partido nuevo en crecimiento y el PAN con 5.

Los grandes perdedores son sin duda los miembros de la Alianza “Va por México”, pues no sólo pierden el estado con el segundo PIB del País, y su 16% del padrón electoral, sino que bajan su votación a niveles que debieran ser muy preocupantes.

¿Veremos un proceso de “enanización” de los otrora partidos grandes? Es muy posible.

El fenómeno de Coahuila es excepción y no regla y obedece a factores casi exclusivamente locales y debe ser observado de manera distinta.

En general veremos una reconfiguración de la relación ciudadano-partido. Una parte del éxito del movimiento de la 4T es justamente presentarse como “movimiento”, Marcano distancia del concepto “partido” que, quedó absolutamente demostrado en los pasados procesos, son ya incapaces de incentivar al ciudadano no digamos ya por su oferta política, intraducible y lejana al ciudadano de a pie, al de la mayoría.

Desde sus liderazgos y personajes hasta su propuesta programática, los tres partidos tradicionales, en donde se encuentra supuestamente representada la diversidad ideológica de la sociedad (Derecha, centro, izquierda), son ya absolutamente incapaces de colocar propuestas, mensajes y hasta candidaturas a nivel nacional, su éxitos , igual que el PRI, son éxitos locales, operados y sustentados por quienes sí están entendiendo que los discursos vacíos, la retórica incongruente y la falta de cercanía no tendrán ya ningún resultado electoral positivo.

Mucho positivo se desgrana ya de estos dos procesos; las instituciones electorales dan una cachetada con guante blanco a la retórica que los cuestiona reiterando porque son indispensables, organizando operando, junto con los OPLES locales, unas elecciones impecables en su organización y ejecución; figuras de inclusión como el voto de personas privadas de su libertad no sentenciadas, el voto anticipado para personas con capacidades diferentes, el voto de migrantes y el uso de urna electrónica son sin duda pasos importantes para fortalecer esta aún incipiente democracia.

Queda sin embargo el gran pendiente: regular estrictamente el financiamiento. Endurecer y aplicar penas.

Y quizás lo más loable de este proceso; diez gobernadoras en un país que apenas ha tenido 18 desde que se le otorgó el voto la mujer y en el que se presenta la probabilidad de tener por primera vez una presidenta y que ojalá sea esto un verdadero parteaguas que se traduzca en un régimen verdaderamente dispuesto a saldar la deuda que como sociedad tenemos hoy e históricamente con ellas.

En el calendario político, hoy ya es 2024. Como apuntó Charles Spencer Chaplin “El tiempo es el mejor guionista: siempre encuentra el final perfecto”.

