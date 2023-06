Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron su primer aniversario de bodas con fotografía inédita

La pareja desató rumores de boda en junio de 2022 y hasta hace unas horas confirmaron la fecha exacta. (Jovani Pérez/Infobae)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron su primer aniversario de bodas con una fotografía inédita que compartieron con sus fans a través de redes sociales. Se trata nada más ni nada menos que de un conmovedor momento que capturaron durante su enlace matrimonial bajo la religión católica que, de acuerdo con rumores que trascendieron en su momento, se habría llevado a cabo en España.

Fue durante los primeros minutos de este martes cuando los enamorados lanzaron una publicación en conjunto confirmando la fecha de su matrimonio: “Hoy hace un año... 05/06/22″.

Y agregaron una fotografía de su boda religiosa. La exconductora de Venga la Alegría (VLA) deslumbró con un vestido corte princesa con mangas y cuello de encaje, además de un velo corto con brillos en la orilla, mientras que el intérprete de Recuérdame lució elegante con un traje negro.

Los enamorados lucieron trajes tradicionales de boda. (Instagram: @carlosrivera)

Los exacadémicos posaron para la cámara agarrados de sus manos, mientras que de fondo se puede apreciar un atrio de estilo barroco y una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Como era de esperarse, la inédita fotografía se viralizo en redes sociales y conmocionó a cientos de usuarios que desde hace un año esperaban ver a sus artistas celebrando su enlace matrimonial.

“Awwww que hermosos los quiero y que sean muchos más… (les juro que al bautizo si podré ir)”, comentó Kristal Silva. “Y muchos más por venir”, agregó Ismael Zhu.

El cantante sorprendió a su esposa con sus flores favoritas en su cumpleaños número 39. (Instagram @carlosrivera/@cynoficial)

“Yo pensé que nada más había sido la boda sencilla en España!!!! EN SHOCK!!!”. “Aaaaiñ, qué ganas de mirar esa foto completa!”. “A la madr*, no me esperaba esto, pensé que no subirían nada”. “Hacen una pareja hermosa. Dios los siga bendiciendo hoy y siempre”. “El vestido de Cyn se ve tan precioso, seguro parecía una reina”, fueron algunas reacciones.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez cumplirán su sueño de convertirse en padres

Los enamorados contaron en varias ocasiones que querían convertirse en padres muy pronto, pero al parecer no habrían conseguido su objetivo debido a que ambos se encontraban sometidos a fuertes cargas de trabajo.

El cantante detalló un par de motivos por los que su primer hijo se llamará León. (Ig: @carlosrivera)

Fue por esa razón que Cynthia Rodríguez abandonó VLA justo después de su boda. A partir de ese momento, ambos se enfocaron en quedar embarazados hasta que lo consiguieron en diciembre de 2022, pero lo anunciaron hasta marzo de este 2023 con una enternecedora fotografía que no sólo reveló el sexo de su primogénito, también dejó al descubierto su nombre.

“La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribió Carlos Rivera en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de una cobija amarilla bordada, un peluche de león y unos zapatos azules.

Cinthya Rodríguez mostró su pancita en redes sociales a unos días de anunciar embarazo con Carlos Rivera (Instagram @cynoficial)

Artistas como Yuridia (quien también está embarazada), Capi Pérez, Mariana Rodríguez Cantú, Lucero, Dulce María, Andrea Legarreta, Omar Chaparro, Mauricio Mancera y Tanía Rincón, reaccionaron al primer embarazo de los famosos con enternecedoras palabras y emojis de león.

Carlos Rivera reveló la fecha de nacimiento de su bebé

El nombre que el matrimonio eligió para su primogénito tendría dos significados muy especiales. Por un lado, sería un tributo al musical que catapultó a Carlos Rivera a nivel internacional: El Rey León. Incluso, su personaje principal le valió su apodo. El segundo correspondería al signo zodiacal del bebé, pues nacerá en agosto, por lo tanto será Leo.

(Instagram/@cynoficial)

“Estamos esperando que llegue en agosto y sea Leo... León, todos mis amigos me han dicho lo mismo sabes, no podía haber sido de otra manera”, contó el ganador de la tercera generación de La Academia durante su visita a Despierta América.