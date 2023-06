“¡Atrapada!”: usuarios de redes sociales cuestionan la sexualidad de Natanael Cano por este video

El cantante se presentó por primera vez en Auditorio Nacional. Video: TikTok.

Natanael Cano es para muchos el mejor exponente de corridos tumbados de nuestro país. A nadie le cabe duda que el intérprete de “AMG” fue uno de los pioneros en el género y que su particular look fue tan llamativo que no dejó escapar ninguna mirada o señal de interés. Ahora que el artista renovó su apariencia y se presentó por primera vez en uno de los mejores escenarios de México, los internautas cuestionan su sexualidad gracias a un video que se hizo viral a través de las redes sociales y que fue filmado durante su presentación.

Te puede interesar: Natanael Cano cantó éxito de Peso Pluma y los fans se emocionaron

Cano llegó por primera vez al Auditorio Nacional la semana anterior. Deleitó a sus fans con sus éxitos más importantes y los temas más queridos de sus seguidores en el famoso Coloso de Reforma. Su espectáculo fue tan memorable que fueron muchos momentos los que se hicieron virales por redes sociales gracias a que el público no dejó de grabar en ningún segundo.

Desde su particular cambio de look en donde ahora se le ve con un nuevo estilo de cabello, sedoso y en forma de “libro abierto”, hasta los comentarios que se desataron porque tuvo que usar oxígeno en varios momentos de su concierto, así como esa parte en la que le dijo a un fan de frente que cantaba muy mal. Natanael sin duda conquistó el escenario y dejó un gran impacto en su audiencia.

El cantante explicó la situación para calmar a sus fans. Imagen: @NatanaelCan0.

¿Por qué dudan de la sexualidad de Natanael Cano?

Ahora es gracias a otro video que el cantante de nuevo se encuentra en boca de todos. Vía TikTok se presentó la grabación de un fanático que se encontraba en primera fila y que pudo captar el momento en el que “el Nata” protagonizó un momento un tanto gracioso y en donde además se le puede ver muy feliz.

Te puede interesar: Natanael Cano preocupó a fans por usar oxígeno en pleno concierto de CDMX

De pronto Natanael Cano se toca el cabello y dice “Ya no quiero cantar”. Se escucha entonces como el público grita “No” ante la declaración tan abrupta del cantante. “No, sabes qué, ya no quiero”, continua. “No, es que yo mando aquí, yo mando, no sé”, grita el artista justo antes de hacer una risita aguda y de ponerse a bailar con los brazos levantados en señal de diversión y de que le está jugando una broma al público.

Si bien el momento es breve, de inmediato en redes los usuarios empezaron a comentar sobre sus movimientos en dicho video, los cuales califican de “amanerados” y “delicados”. Aunado a ello, su nuevo look de cabello muy bien peinado y liso, de pronto los usuarios comenzaron a especular sobre su sexualidad y a sugerir con comentarios de “broma” que el cantante puede ser homosexual.

Te puede interesar: ¿Está enfermo? Natanael Cano explicó por qué usó un tanque de oxígeno a mitad de su concierto

“Llegaron los corridos volteados”, es un comentario recurrente que muchos usuarios de TikTok pusieron en distintos videos. “Ya le dicen Natalia”, comentaron otros. “Pensé que era Ángela Aguilar”, dijeron varios, en referencia a su corte de cabello y sus supuestos movimientos “afeminados”.

Natanael Cano fue comparado con Luis Miguel por look de "libro" (Foto: TikTok)

Otros empezaron a hacer “chistes” en donde relacionaban a Natanael Cano con otras cuestiones a las que asocian generalmente con el tema de la homosexualidad. Por ejemplo, algunos dijeron que el cantante habría tomado “Tecate light”, una bebida que por su ligereza es considerada “para mujeres”. “Ay no, se reinició Christian Castro”, comentó alguien más.

“Eso pasa cuando grabas con Alejandro Fernández”, “Esos de Grupo Firme andan contagiando a todos”, “Tomó de la Bud Light” y “La depresión de no haber pasado a la final el ame le pegó fuerte al nata te dije que cambiaras de equipo”, fueron otros de entre los muchos comentarios.

Por fortuna, también hubo algunos usuarios que dejaron de lado los comentarios homofóbicos y defendieron al cantante: “Y que tiene dejenlo es su actitud y su preferencia mientras no dañe a nadie”, “Eso se llama emoción Natanael el patrón”, o “Me encanta!!” expresaron los más sensatos.