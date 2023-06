Sandra Cuevas explicó el video donde se le ve besándose con “el amor de su vida” en Garibaldi

La alcaldesa de Cuauhtémoc se defendió de las acusaciones en su contra que surgieron a raíz de un video que se volvió tendencia.

La alcaldesa de Cuauhtémoc (Ciudad de México), Sandra Cuevas, respondió al video que se volvió tendencia en las últimas horas, en las que se le ve celebrando en Plaza Garibaldi, junto a un hombre, quien confirmó se trata de Ernesto Alonso de Rosas, su pareja sentimental

La mañana del sábado 3 de junio circuló un clip en redes sociales en los que se puede ver a Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, siendo parte de un festejo en un reconocido lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Algo que se volvió tendencia debido a que se le ve besando a un hombre, de quien no se sabía la identidad, pero que se trata de “El amor de su vida”, de acuerdo con la alcaldesa. Aunque se especuló que se trataba de una grabación antigua, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc ha dejado claro lo que sucedió en ese video.

Además, los internautas habían señalado que la alcaldesa se encontraba ingiriendo alcohol, sin embargo, esto no se puede observar en ningún momento, incluso en la mesa contigua a la pareja se ven botellas de agua, aunque si hay personas a su alrededor que se encuentra consumiéndolo.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aclaró que la persona que sale en el video es su pareja sentimental. [Captura de pantalla]

“Respecto al video de hoy: 1. No me gusta el alcohol, sin embargo; que la gente beba una cerveza en Garibaldi es una tradición. 2.- Quien me dio el beso se llama Alonso, mi pareja sentimental por varios años, con sus altibajos como cualquier relación; y el amor de mi vida”, fue la respuesta de Sandra Cuevas a la publicación que se realizó en su contra la cuenta Opcion Mx.

La alcaldesa también se dio el tiempo de responder a aquellos que tomaron de forma divertida la situación, como fue el caso con el tuit del usuario Delfín Azul, quien agregó “Ay ´señorita” jejejeje Sandra Cuevas en la primera parece su hijo. En la segunda su papá”, en una comparación entre Ruben Arenzana, con quien se le relacionó sentimentalmente en días reciente, y el hombre que besa en la grabación, a lo que la titular de la Cuauhtémoc solo se limitó a colocar un emoji de risas.

Ell hombre que aparece es Ernesto Alonso de Rosas, quien de acuerdo con el periodista Antonio Nieto, es jefe regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México.

Los internautas no cuestionaron el hecho de que la alcaldesa se encuentra en la reunión, algo de lo que es completamente libre de hacer, sino lo pusieron en contra parte a las acciones que ha tenido en la alcaldía en los últimos meses, sobre todo lo relacionado al Kiosko Morisco, en donde había prohibido los bailes de sonidero.

Fernando Alonso es el jefe regional de la PFM del Edomex. [Captura de pantalla]

En febrero de 2023, varios vecinos, colectivos y personas de la tercera edad se manifestaron en Santa María la Ribera, acusando que la alcaldesa intentaba desplazarlos del lugar, en donde se reunían todos los domingos desde hace 12 años, algo que terminó en una confrontación entre los inconformes y personal de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante la situación que se presentó, Sandra Cuevas intentó remediar su error, organizando distintos bailes de sonidero en la entidad y llevando a artistas de la talla de Ana Bárbara. Al final, el juez décimo primero en materia administrativa de la CDMX otorgó una suspensión provisional a la prohibición por parte de la alcaldía de realizar bailes en el Kiosko Morisco.

Resolución que se dio luego de que Sonido Sincelejo y habitantes de Santa María la Ribera presentaron una demanda de amparo contra dicha prohibición. Los eventos se siguen realizando mientras se lleva a cabo el juicio correspondiente.