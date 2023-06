Bizarrap usó un sombrero mexicano para felicitar a Peso Pluma y presumió un borrador de “Music Sessions #55″

Finalmente se estrenó la tan esperada canción de Bizarrap con Doble P (YouTube: Bizarrap)

Bizarrap continúa escribiendo su historia en la industria musical con letras de oro gracias a sus exitosas colaboraciones con los artistas más importantes del momento y en esta ocasión no fue la excepción, pues su sesión 55 desbancó a dos canciones de Peso Pluma en el Top50 Global de Spotify y se quedó con el primer lugar.

Pese a críticas, la canción que lanzó el productor argentino en colaboración con el intérprete de corridos tumbados superó las expectativas, pues en menos de 72 horas del lanzamiento superaron las 35 millones de reproducciones del video oficial en YouTube y los números siguen creciendo.

Peso Pluma tiene dos canciones más en el Top50 Global de Spotify: "Ella baila sola" (en colaboración con Eslabón Armado) y "La Bebé". (Instagram: @bizarrap)

Fue bajo este contexto que Bizarrap recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a su colega mexicano por ser parte de este nuevo éxito en su carrera y agradeció las muestras de cariño que ha recibido a través de sus redes sociales de sus fans latinoamericanos.

“#1 DEL MUNDO EN @spotify !!!! 🇲🇽 🇦🇷@pesopluma lo logramos hermano!!! gracias a todos por permitirme hacerles llegar lo que amo hacer, sin importar géneros ni fronteras. VAMOS LATINOAMÉRICA LA CONCHA DE LA LORAAA🇦🇷 🇲🇽. Tercer BZRP Session en conseguir esto!!! GRACIAS!!!”, escribió en su post.

Los artistas han sido criticados por su colaboración. (Instagram: @bizarrap)

Bizarrap acompañó su publicación con un breve video que grabó en modo selfie que enloqueció a sus fans mexicanos, pues posó con una camiseta de la Selección Argentina de Futbol y un sombrero típico mexicano como muestra del cariño que siente por dicho país y en honor a la nacionalidad de Peso Pluma.

De fondo colocó su canción con Bizarrap y mostró el ranking de Spotify.

Pero eso no fue todo, el argentino aprovechó la ocasión para mostrar un borrador de la letra que habría escrito en colaboración con Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real del cantante mexicano). Con ello no sólo reveló algunos tachones, también reveló que el tema se compuso el 09 de mayo de este mismo 2023, es decir, tan sólo 23 días antes del lanzamiento oficial en todas las plataformas digitales.

Bizarrap y Peso Pluma firmaron su composición en un cuaderno. (Instagram: @bizarrap)

El gesto fue bien recibido por Peso Pluma, quien agradeció las palabras de su colega a través de un mensaje privado y reposteó las imágenes en sus historias de Instagram.

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales llenaron la sección de comentarios con sus opiniones sobre el tema. Algunos aplaudieron la colaboración, mientras que otros aseguraron que “sólo a los mexicanos les puede gustar”; lo cierto es que el trabajo de los artistas latinoamericanos continúa pisando fuerte en todas las plataformas digitales.

Bizarrap y Shakira rompieron cuatro Récords Guinness con su session #53. (Instagram: @bizarrap)

“Es un temon. El que no lo entienda es que no entiende”. “Session hecha sólo para mexicanos”. “Y a dormir los argentinos y españoles que no pueden ver otro género triunfar, mucho éxito a estos dos genios rompiendo tendencias”. “Lastima que esta sesión sea una porquería”. “Biza me hiciste descubrir que me gustan los corridos”, fueron algunas reacciones.

BZRP Music Sessions #55 se sumó a otros dos temas interpretados por Peso Pluma que aparecen entre los primeros cinco lugares del TOP50 Global de Spotify, estos son: Ella baila sola en colaboración con Eslabon Armado y La bebé junto a Yng Lvcas.

Maryfer Centeno destacó los principales encantos del cantante. (YouTube: Mary Fer Centeno)

¿Es guapo por naturaleza? Éste es el atractivo de Peso Pluma, según Maryfer Centeno

La grafóloga mexicana analizó las facciones del intérprete de corridos tumbados en su canal de YouTube y llegó a la conclusión de que: “A pesar de que lo odian no pueden dejar de verlo (...) Podrán decir que no les gusta, la realidad es que el señor está arrasando”.

“Hay elementos que tiene que ver con neurociencia para para saber por qué es tan atractivo Peso Pluma. Si se fijan, la cara tiene forma de diamante, es una de las formas más atractivas en cuanto fisionomía masculina para el cerebro humano. Por otro lado, quiero que vean que a pesar de ser el rostro en forma de diamante, los ángulos están muy marcados”, explicó.