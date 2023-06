Arremetieron contra Javier Ibarreche y Juan Guarnizo por participación en Spiderman

Los dos famosos del internet participaron en la nueva cinta animada de Spiderman. (Ig: @juansguarnizo) (Ig: @ibarrechejavier)

El comediante e influencer Javier Ibarreche, así como el youtuber Juan Guarnizo, fueron duramente criticados, principalmente en las redes sociales, por su participación en la nueva película animada de Spiderman que se estrenó el pasado jueves 1 de junio en cines de nuestro país.

Los internautas arremetieron después de que pudieron ver en la pantalla grande la cinta Spider-Man: Across the Spider-Verse donde se cuenta la continuación de la historia de Miles Morales que se convirtió en un superhéroe tras ser picado por una araña en las alcantarillas.

Ibarreche anunció en sus redes sociales que formaría parte de esta producción cinematográfica dando vida a La Mancha, que es el villano al que se deberá enfrentar esta versión del amigable vecino hombre araña acompañado de sus amigos de otros universos como Spider-Gwen (Gwen Stacy) o Peter B. Parker.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" es una de las secuelas más esperadas del superhéroe. (Sony Pictures Animation vía AP)

Por parte del creador de contenido Juan Guarnizo, no se había revelado el nombre del personaje y mencionarlo seguramente será un spoiler por lo que su identidad quedará en incógnito, sin embargo causó molestias porque es una versión de Spiderman muy querida por los fans y del cual estaban pidiendo, con anterioridad, una mayor participación en las nuevas historias del superhéroe de cómic.

Asimismo, recordaron que el youtuber pidió disculpas porque admitió que no se había preparado con anterioridad (es decir de manera correcta) para poder darle voz a su personaje de una mejor manera, lo que llevó a que las críticas en su contra incrementaran.

Guarnizo admitió en una transmisión en la plataforma Twitch que lo llamaron de un día para otro (hecho que calificaron como pretexto) lo que no permitió que ensayara sus líneas, esto lo reveló tras contar que después de la controversia que se desató tras la confirmación del elenco en el doblaje latino por estar “lleno de influencers” y no de actores de doblaje profesionales.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" llegó a los cines mexicanos el pasado jueves 1 de marzo. (Sony Pictures Animation vía AP)

Pero qué fue lo que dijeron los usuarios de redes sociales en contra de estos dos famosos del internet. A algunos les pareció una burla que teniendo gran cantidad de profesionales del doblaje en México prefirieran elegir a personas no preparadas para este trabajo sólo porque “son muy conocidos”.

Otros más aseguraron, que tras salir de la función de la película dejaron de seguir en sus perfiles personales a Javier Ibarreche y a Juan Guarnizo porque se cansaron de escuchar sus voces por tanto tiempo. Cabe destacar que la crítica más común es que la participación de ambos influencers no parecía para una película sino más bien como un “TikTok” de larga duración.

“Es normal que los fans de Juan Guarnizo digan que lo hizo bien, no saben lo que es tener un buen doblaje si siempre soportan su voz irritante de mier**”, “Salí de la sala de cine y me hartó la voz de Ibarreche, eliminé mi suscripción inmediatamente”, “Algunos fans están condenados a sufrir”, “Pudieron tener grandes nombres en la voz de un personaje tan querido, pero no, traen al Guarnizo”, fueron algunos de los comentarios.

Fans indignados: ¿Qué opinan sobre los nuevos voces en el doblaje de Spider-Man? (Captura de pantalla @cinemex)

En el caso de Javier Ibarreche los usuarios se expresaron así:

“Javier Ibarreche sería la excepción a la regla respecto al mal trabajo de los star talents, pero resultó estridente escucharlo todo el tiempo como en uno de sus tiktoks, no logró actuar, sólo fue él mismo”, “Sí estuvo feo el doblaje de Javier Ibarreche, no sonaba nada bien en la cinta”, “Lo bueno de todo esto es que Ibarreche no tiene talento para el doblaje”.

No obstante, algunos de los internautas salieron en su defensa, pero no fue suficiente para evitar que destacaran los señalamientos negativos en su contra por su participación en Spider-Man: Across The Spider Verse.