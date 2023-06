Alfredo Adame llamó “gorda, vieja y fea” a Alejandra Ávalos tras polémica por la Marcha LGBT+

Alfredo Adame arremetió contra Alejandra Ávalos por no quererlo en la Marcha LGBT+ (Getty Images/Instagram @aleavalosr)

Alfredo Adame nuevamente arremetió contra Alejandra Ávalos por ser una de las artistas que está a contra de que vaya a la Marcha LGBT+ de la Ciudad de México. El actor criticó a la intérprete por su apariencia y por supuestamente no tener éxito.

Durante un encuentro con la prensa, el actor fue cuestionado sobre su participación en la Marcha LGBT+ que se llevará a cabo el próximo 24 de junio, pues pese a que recibió críticas y el comité que lo llevaría ya retiró su invitación y ofreció disculpas, él ha asegurado que sí asistirá.

Por ello aprovechó para arremeter contras las personas que exigieron que no fuera a la movilización, entre ellas Alejandra Ávalos, quien apoyó el hecho de que ya no fuera invitado.

Alfredo defendió que el año pasado él fue el más aplaudido de la marcha (Instagram/@alfredoreacciona)

“Una cantante que salió ahí, diciendo que yo no era buen ejemplo. No, quien no era buen ejemplo era ella, porque era alcohólica, era drogadicta, el marido la botó porque se la encontró en una relación lésbica. Ya sabrán ustedes quién es”, declaró el ex presentador de Hoy.

Luego de decir esto, continuó criticándola por su físico y su carrera artísticas.

“Hay una gorda, vieja y fea que nadie la contrata por eso, entonces, ¿yo qué culpa tengo? Son gente frustrada y amargada”

Alejandra ha sido una de las estrellas que ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT y los ha acompañado en sus movilizaciones (Instagram/@aleavalosr)

El actor aprovechó para negar las acusaciones de ser homofóbico, transfóbico y misógino, diciendo que él siempre ha respetado a la comunidad.

“Yo siempre he respetado a la comunidad LGBTTIX+J y la canción, yo siempre los he respetado. Entonces, así como dijeron que era misógino, demostré que no, empezaron con su rollito de homófobo”, mencionó Alfredo.

Ya que después se refirió a Gustavo Adolfo Infante, su equipo y personas que ha entrevistado como “jotitos”, una reportera lo cuestionó sobre el uso de esta palabra como insulto homofóbico, a lo que él negó que hubiera hablado mal de la comunidad LGBT+.

Adame también se lanzó contra Polo Morín, su hijo Sebastián y Gustavo Adolfo Infante (Infobae México)

“Yo no me he expresado mal de ellos, yo no me expreso mal de la comunidad LGBTTI, yo me expreso mal de estos jotos, cochinos y pervertidos que me atacan, de estos cerdos que me atacan”

Alfredo también mencionó a su hijo Sebastián, pues ha sido uno de los que ha lamentado que asista a la movilización; el histrión insistió que siempre lo ha apoyado y no tendría motivos para acusarlo de homofóbico.

Para cerrar el tema, confirmó que le quitará el apellido a Sebastián, pues aunque no se pueda realizar de forma legal, él ya no lo consideraba un Adame.

Sebastián en repetidas ocasiones ha dicho que su papá sólo lo apoyó para llamar la atención, pues en su casa lo rechazó (Instagram/@sebas_gaymer)

Asimismo, recomendó a su público que, si vivieron una situación similar con sus hijos, corten todo vínculo con ellos, como lo hizo él.

¿Qué dijo Alejandra Ávalos sobre Alfredo Adame?

Cuando se dio a conocer que el comité Comité Gay Pride LGBTTTI+ CDMX invitó a Alfredo Adame a la Marcha LGBT+ y, tras las críticas, quitaron su invitación, Alejandra compartió con los medios que esa decisión fue tomada para que no existieran fricciones.

Agregó que el comité se dio cuenta de que la forma de pensar de Alfredo no era acorde a lo que ellos buscando con la marcha, algo con lo que ella apoyó.

Ávalos defendió la decisión del comité por las críticas que enfrentaron (Instagram/@aleavalosr)

“Ya rectificó el comité, de hecho, declinó la invitación hacia Alfredo Adame. Justamente porque la gente se enteró también de esta situación, del criterio de pensar de Alfredo y no les pareció que estuviera dentro de la marcha”, mencionó la cantante.

Esto habría molestado tanto al protagonista de Bajo el mismo rostro que aseguró que Alejandra no es quien decidirá si estará en la Marcha LGBT+ o no.