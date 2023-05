Alfredo Adame declaró que estará en la marcha LGBT+ y explotó contra Alejandra Ávalos

La cantante declaró que el actor había sido desinvitado de la marcha LGBT

Alejandra Ávalos, quien también fue parte de las personas invitadas a la marcha LGBT+ en la Ciudad de México, se pronunció al respecto de las polémicas que han rodeado a Alfredo Adame, su hijo y el anuncio de su participación en el evento más importante del año para las comunidades de la diversidad sexual. Él reaccionó.

En un encuentro con la prensa, Alejandra Ávalos dijo que la organización que había invitado a Alfredo Adame a la marcha ya había cambiado de opinión al respecto. Para la cantante, que se le haya “declinado” la invitación al actor es lo mejor.

“Pero ya rectificó el comité, muchachos, también se enteraron de eso, ¿verdad? Ya rectificó el comité, de hecho declinó la invitación hacia Alfredo Adame. Justamente porque la gente se enteró también de esta situación, del criterio de pensar Alfredo y no les pareció que estuviera dentro de la marcha”, dijo.

Alejandra Ávalos anunció que la invitación de Alfredo Adame a la marcha LGBT+ ya fue declinada (Infobae México) (instagram/aleavalosr)

Asimismo, dijo que era lo mejor, pues así se evitarían fricciones y situaciones que pudieran ser desagradables. El actor no se quedó callado, y le contestó a través de una entrevista al programa La mesa caliente. “Les comento que lo que anda diciendo esta tipa Alejandra Ávalos pues es una verdadera estupidez, porque yo voy a estar en la marcha, quieran o no quieran”, sentenció.

Asimismo, aprovechó para defenderse nuevamente de los comentarios que lo acusan de ser poco tolerante con la comunidad LGBT+ y las mujeres, razón por la cual su presencia en el evento no le había gustado a muchas personas, mismas que se quejaron a través de redes sociales.

“Yo nunca he sido ni homófobo, demostré que no soy misógino”, comentó Adame, “Entonces yo me pregunto quién es esta mujer, Alejandra Ávalos, para decir que yo no voy a estar”. No obstante, anunció que si no llega a estar en la marcha, sería por cuestiones laborales.

Alfredo Adame ha sido acusado de ser homofóbico y misógino, peor él ha dicho que no es así (Foto: Instagram/alfredoreacciona)

“Tengo a lo mejor un reality show en España y posiblemente no esté, pero si estoy en México por supuesto que voy a estar, ya sea en un camión, ya sea caminando, ya sea en la motocicleta, o como sea, yo estoy super invitado. El año pasado yo fui el más aplaudido, fui el más aplaudido de toda la marcha”, presumió el actor.

Las polémicas de Alfredo Adame tras ser anunciado como un invitado a la marcha LGBT+

Desde que Alfredo Adame fue anunciado como uno de los invitados a la marcha del orgullo LGBT+ de la Ciudad de México y los internautas reaccionaron de forma negativa, el actor se ha visto en varios escándalos relacionados. El más polémico de ellos, la rivalidad con su propio hijo, Sebastián.

El actor se ha visto en varios escándalos relacionados. El más polémico de ellos, la rivalidad con su propio hijo, Sebastián. (Infobae México/Instagram @sebas_gaymer13)

El hijo del actor y su ex esposa, Mary Paz Banquells, reveló que su padre era homofóbico, y que su presencia en un evento como ese era bastante cuestionable. El muchacho contó en sus redes sociales que, cuando él había salido del closet declarándose como homosexual, su padre no lo había aceptado.

Alfredo Adame explotó ante estas declaraciones, al punto de anunciar que le quitará el apellido Adame a su propio hijo. Según el actor, lo que su hijo decía eran mentiras: “Entonces voy doy mi mensaje, además les conté lo que había pasado con este tipo Sebastián cuando me dijo que era homosexual y yo le dije ‘yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo y al primero que te falte al respeto’ y todo el rollo”.

El actor dijo que Sebastián no era su hijo, y lo llamó con el apellido de su madre, Banquells. Asimismo, dijo que no llevaba su sangre, y que además no tenían nada que ver uno con el otro. “Lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino”, dijo Adame.