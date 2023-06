Burro Van Rankin confirmó que lo despidieron de “40 y 20″ por pedir un aumento de sueldo

Burro Van Rankin confirmó que salió de "40 y 20" por no estar de acuerdo con su sueldo Credito: YT-Imagen Entretenimiento

Jorge Burro Van Rankin terminó con los rumores sobre su participación en la serie 40 y 20 y confirmó que, al igual que gran parte del elenco, fue despedido tras no estar de acuerdo con la paga que estaba recibiendo.

Desde unas semanas Shanik Berman filtró que Michelle Rodríguez y Burro Van Rankin, entre otros actores que formaban parte de 40 y 20, habían solicitado un aumento de sueldo a la producción pero este les fue negado y, después, fueron sacados del proyecto.

Esta información fue confirmada por el ex integrante de Miembros al Aire durante un encuentro con la prensa, pues sí se mostró en contra del sueldo que recibía y, por tanto, ya no lo invitaron a la grabación de las siguientes temporadas del programa, así como le sucedió al resto de sus compañeros que pidieron un aumento.

El programa llevaba al aire desde 2016, siendo parte de las sitcoms nocturnas del Canal de las Estrellas (Instagram/@burrovan)

“Me querían llevar a hacer la temporada 11 y 12 de 40 y 20, está la 10 que no se ha sacado. Me hablaron para hacer la 11 y la 12, me hablaron para decirme se cancela hasta el año que viene y hay tanto dinero por capítulo y yo soy el protagonista, le dije: ‘¿Cuánto? Métanselo por el cul*’”

Pese a que se mostró molesto, agregó que no podía hablar mal en general de Televisa, pues la mayor parte de su carrera ha sido parte de la televisora, inclusive su familia trabajó en la empresa.

Sin embargo, comentó “saliendo de Televisa empieza lo mejor” porque ya ha recibido varias propuestas de otras televisoras, en las que recibirá una mejor paga.

Michelle Rodríguez también confirmó que todo el elenco salió de la serie (Instagram/@burrovan)

No obstante, aprovechó el encuentro con la prensa para aclarar que a pesar de que quedó fuera de 40 y 20 y Miembros al Aire, no fue echado de Televisa.

“Sigo en Televisa y si me llaman para hacer un proyecto, lo haré, pero tengo ya proyectos en otros lados”, finalizó el presentador.

Van Rankin también fue cuestionado acerca de qué sucedió con Miembros al Aire y, aunque aún está enojado por su despido, aseguró que ya no hablará sobre lo que sucedió porque no vale la pena ”envenenarse el alma”.

Burro Van Rankin fue despedido de "Miembros al Aire" en un pasillo de Televisa, según dijo él mismo (Instagram/@burrovan)

Además, reveló que es un tema que ya cerró porque la paga no era buena y él ya había intentado renunciar desde el diciembre pasado, el único motivo por el que seguía en Miembros al Aire era por el cariño que sentía por el espacio y el formato.

“Para mí era una terapia de grupo y, a parte, me divertía muchísimo ir ahí, me la pasaba muy bien. Pero no estuvo padre la forma (del despido), ellos tendrán su rollo, su forma de pensar. El que juzga está allá arriba, no yo”

Agregó que, según sus expectativas de lo que sucederá con el programa, no le irá bien por la forma en que tomaron sus más recientes decisiones.

En este programa, el Burro llevaba 14 años, siendo uno de los primeros miembros (Instagram/@miembrosalairetv)

“Son decisiones tomadas visceralmente, creo que se equivocaron, no pasa nada, ni les tengo rencor (...) ahí está, es un programa al que le va a ir muy bien, aunque me dijeron que no le va muy bien”, sentenció.

Por su parte, Michelle Rodríguez también confirmó que la producción de 40 y 20 no aceptó darles un aumento y, por tanto, el elenco se quedó fuera de las siguientes temporadas.

“Yo soy fiel a mi trabajo, fiel al compromiso, que las oportunidades también sean justas es importantes, si es por una cosa de sueldo, merecemos sueldos justos, no sólo nosotros, todos”, dijo la actriz en un encuentro con los medios.

Hasta hoy se desconoce si las últimas temporadas planeadas de 40 y 20 sí se grabaran.