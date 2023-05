Corrieron al Burro Van Rankin de Miembros al aire “sin explicación”

Jorge Van Rankin dijo ser uno de los iniciadores de Miembros al aire Foto: Captura de pantalla

La noche de este lunes primero de mayo, Jorge El Burro Van Rankin causó revuelo entre sus seguidores al revelar que sorpresivamente fue expulsado de su puesto como conductor del programa Miembros al aire.

En un post de su feed en Instagram, el conductor de televisión dio a conocer un mensaje dirigido a su público donde anunció que ya no formará parte del popular programa de Unicable al que perteneció por más de una década.

“Qué tal queridas amigas, amigos cómo están, hoy es primero de mayo, Día del trabajo, y mientras estoy viendo a las Americanistas en el futbol femenil contra las Rayadas, está muy bueno el futbol femenil y juega muy bien el equipo del América”, comenzó el conductor en su clip.

“Mañana no se pierdan, voy a hacer un live de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo, o la decisión de la forma en que hicieron las cosas, que se me hace un poquito desagradable, pues me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de catorce años”, añadió el presentador con semblante serio.

Miembros al aire es una mesa de discusión con enfoque masculino (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

El exconductor de otros espacios como El calabozo y Hoy lamentó cómo sucedieron las cosas al interior de la empresa televisora y comunicó que este martes dos de mayo dará a conocer otros aspectos de su salida del programa que se caracteriza por ser una mesa de discusión masculina entre distintos varones del medio del entretenimiento.

“Mañana hablaré con ustedes de todo este tema, de mi salida de Miembros al aire, estaré uno o dos capítulos que ya grabé, y ya después cualquier queja con Damián y con los de Unicable, pero ya no estaré más por una decisión que ni yo sé”, dijo refiriéndose a la producción y a Damián Villar, presidente de Televisa Networks.

Sin embargo, el actor de comedia dijo sentirse afortunado porque, pese al repentino despido de la emisión por donde han desfilado personajes como Yordi Rosado, Raúl El Negro Araiza, Leonardo De Lozanne, Mauricio Castillo y Mauricio Mancera, cuenta ofertas de trabajo para colaborar en diversos espacios.

Hace unos meses, el Burro Van Rankin explotó por perderse el América vs Querétaro y tundió a Sky, sistema de cable de Televisa (Twitter/ @burrovan)

“No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin Yolanda Maricarmen’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace catorce años y que te digan adiós quién sabe por qué y que no te den la cara ni te contesten está fuerte”, aseguró el hombre de 59 años.

“Así se manejan luego algunos lugares que luego ni los patrones saben, mañana les platico muy bien todo esto con calma, saludos con mucho cariño”, expresó el famoso en el video que compartió en su cuenta donde es seguido por más de 800 mil followers.

El Borrego Nava, El Burro Van Rankin y Paul Stanley fueron parte del elenco de 'Perdiendo el juicio' en Televisa (Foto: Televisa)

Aunado a ello, Van Rankin anotó al pie de su video que pronto dará a conocer los motivos por los que fue expulsado del programa donde hasta ahora participa junto a José Eduardo Derbez, Paul Stanley y Jean Duverguer.

“Mañana contaré de todo lo que sé, y de dónde viene, y estoy seguro que ni los jefes de verdad saben, porque sé que viene de otro lado, no pasa nada, gracias a Dios tengo ofertas de otros lados, pero lo que no entiendo es por qué no te dan la cara y que te corran en un pasillo de Televisa, así son, pero que Dios los bendiga! Y les voy a platicar de dónde viene y quiénes son los que lo hicieron y por qué'’, escribió el polémico conductor, quien de inmediato recibió diversos comentarios de apoyo.