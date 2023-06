Perrito destroza a mordidas billetes de 500 pesos y usuarios lo defienden: “Fuimos nosotros, no le hagan nada”

Usuarios en Tiktok defendieron al peludo (Tiktok @aliii_om)

Los perros son uno de los animales más queridos para los seres humanos y es común que los canes sean parte de la vida cotidiana de muchas familias. Sin embargo, en esta ocasión, un peludo estuvo a punto de meterse en serios problemas después de destruir muchos billetes de alta denominación pertenecientes a su cuidadora.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Ali (@aliii_om) compartió un breve video en donde mostró como su mascota la hizo pasar por un momento difícil.

Qué hizo el perrito

En el clip que rápidamente alcanzó más de un millón de vistas se puede observar un alrededor de seis billetes de 500 pesos mexicanos -lo cual daría un total de 3 mil pesos- completamente destrozados y mordisqueados.

Además, la mujer colocó un audio de fondo en donde se escucha: “Y las voces de mi mente me dicen: ‘Mátalo’”.

Después de enfocar el dinero roto, la cámara enseñó al perrito, el cual era de color negro y apareció muy contento y sin entender la gravedad de la situación.

Perrito destruye billetes y usuarios lo defienden (Tiktok)

Usuarios defendieron al perrito

Ante esto los usuarios en Tiktok no tardaron en reaccionar y varios de ellos abogaron por el cuadrúpedo e, incluso, intentaron culparse para que el perrito quedara exonerado.

“Fui yo, él no hizo nada”. “Me había dado rabia porque pensé que había sido un niño, pero ya se me pasó”. “EL:mira mami multiplique tu dinero en muuuchos cachitos para que tengas más y no te quejes que como mucho y no te alcanza”. “Me siento entre la espada y la pared, pero te ruego perdonarlo”, fueron algunas de las menciones.

Otros internautas fueron un poco más allá y le recomendaron a la afectada que acudiera al banco, ya que posiblemente ahí podrían ayudarle a cambiar los billetes dañados, por otros en mejor estado.

“Pegas los billetes vas al banco y te los cambian cuál es el problema”. “En el banco te los cambian”. “no hay nada que un perrito rompa que no se pueda arreglar con cinta adhesiva”, escribieron los usuarios.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03ENERO2021.- Aspectos de billetes de diferentes denominaciones, durante el inicio de año siempre es recomendable manejar de forma responsable el dinero para poder atravesar la llamada cuesta de enero. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

¿Le podrían cambiar en el banco sus billetes rotos?

Aunque efectivamente en las instituciones bancarias se pueden intercambiar los billetes deteriorados, esto también tiene algunas condiciones.

De acuerdo con el Banco de México, si un billete está dañado, sólo podrá cambiarse en caso de que conserve más del 50% de su tamaño y presente los elementos de seguridad, como la marca de agua y la tinta que cambia de color.

Para realizar el canje de billetes, es necesario presentar una identificación oficial vigente y proporcionar información sobre cómo se adquirió el billete. Si se trata de un billete de denominación alta, como los de 500 y 1000 pesos, se debe presentar una declaración por escrito ante las autoridades correspondientes.

Una travesura que salió cara: niña confunde billetes con papelitos y destruye los ahorros de su primo (Captura de pantalla)

Es verdad que los billetes siguen siendo vigentes si se les coloca cinta adhesiva, pero esta debe de ser transparente y el billete no debe estar muy alterado.

Niña rompe billetes

Esta no es la primera vez que se viraliza un caso parecido, pues hace unos meses circuló en TikTok el instante en que una menor optó por recortar un sinfín de billetes de $100, $500, $200 y $50.

“Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar” es la descripción del video que alcanzó rápidamente los 3.5 millones de visualizaciones.

“Ay ay no es mi dinero, pero me dolió”, “Ve al banco, creo que los puedes cambiar”, “el esfuerzo se fue en un instante”, “Si me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos”, “ajá, pero con los millones de likes en este video y los seguidores que tienes, cómo que recuperas todo eso, digo por algo estás monetizando” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video.