Medio Metro presumió foto junto a Marcelo Ebrard

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, parece haber fijado una postura política, esto luego de participar en un evento de Delfina Gómez y crear el paso de “Delfina”, por si fuera poco, también se tomó una foto con Marcelo Ebrard Casaubón, una de las corcholatas presidenciales.

El personaje de Medio Metro es actualmente uno de los más reconocidos en internet, pese a no ser uno de los más queridos por los usuarios de redes sociales. Sus pasos en eventos de sonidero lo viralizaron rápidamente y aprovechando su fama se ha encargado de recorrer el país con los shows en los que lo contratan.

En días recientes, el bailarín fue invitado por la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, para aparecer durante un mitin que se realizó en el municipio de Chiconcuac.

Durante dicho evento, José Eduardo deleitó a los asistentes con sus mejores pasos junto a La Pompis, con quien colabora desde hace algunos meses. También presentó un nuevo paso, que sin duda iba dedicado para la candidata de Morena en el Edomex.

El bailarín fue invitado a un evento de la candidata de Morena, Delfina Gómez, en Chiconcuac. [Twitter/@Jochotustra]

Todo esto fue compartido en la cuentas oficiales tanto de Delfina Gómez, como en las de Medio Metro, e incluso el partido guinda se sumó a la tendencia, en donde se pudo ver el abrazo que se dieron tras la conclusión del mitin en el municipio mexiquense.

Aunado a esto, el martes 30 de mayo el famoso bailarín subió a su página de facebook una foto junto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien es una de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para las elecciones de 2024, en donde se votará por el máximo cargo político en el país.

“Marcelo Ebrard muy genial conocerlo, fue genial todo, de personas como tú se aprende a ser siempre humilde, que todos somos iguales”, fue el texto que agregó Medio Metro en la publicación en la que presumió su fotografía junto al Canciller.

Además, en el retrato se puede ver como José Eduardo sostiene dos peluches, uno es un “Amlito” y el otro una “Delfinita”, figuras oficiales del presidente AMLO y de la candidata de Morena por la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez.

Medio Metro compartió el momento en sus redes sociales, catalogando al Canciller como una persona "humilde". [Facebook/Medio Metro Oficial]

Los seguidores del bailarín no tardaron en manifestarse en la publicación en la que hubo opiniones dividas, entre los que consideran un momento importante, los que creen que fue una forma de apoyar a Ebrard y los que simplemente ironizaron sobre el momento.

“Chelo y Medio Metro. Qué dúo”, “Ya entrando en la política”, “Ya le hizo la barba al manda más”, “Medio Metro para secretario de Gobernación”, “Va a ser nuestro próximo presidente”, “Ah medio metro, ya te estás centralizando” y “Si se parecen, uno es medio metro y el otro le dio en la madr* al metro”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

En meses reciente, su homónimo apareció junto a la candidata del PRI, Alejandra del Moral, recordando que José Eduardo mantiene un rivalidad por el nombre con Jonathan Uriel Espinal, Medio Metro bueno. En aquella ocasión una cuenta falsa lanzó fuertes comentarios contra el bailarín, mencionando que ya se había vendido al partido político.

Tras las recientes apariciones de Medio Metro original junto a personajes militantes de Morena, muchas personas ha sacado a colación el tema de las críticas a su contra parte, catalogando como un hipócrita a José Eduardo por hacer lo mismo que Jonathan Uriel, aunque no fue él quien realizó los comentarios, ya que en distintas ocasiones a aclarado que no tiene cuenta de Twitter, por lo que no comparte las opiniones expresadas por ese usuario.