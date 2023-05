Edomex: restaurantes aplicarán descuentos para incitar el voto durante las elecciones del 4 de junio

Descuentos en más de 2 mil establecimientos para personas que voten el 4 de junio (Concaem Edomex)

Con el objetivo de combatir el abstencionismo en la elección del próximo 4 de junio por la gubernatura del Estado de México, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) y la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), anunciaron diversos descuentos a los mexiquenses que vayan a ejercer su derecho.

Los empresarios y restauranteros mexiquenses darán descuentos del 30 al 50 por ciento en el consumo de alimentos a los ciudadanos que muestren su dedo pulgar que compruebe que ya hicieron su sufragio por alguna de las dos candidatas que están postuladas para la gubernatura.

En esta dinámica participarán locales pequeños, restaurantes de gran consumo, hasta loncherías con el fin de motivar a que la gente vote y cumplan con su deber cívico, al mismo tiempo podrán hacerse acreedores a los distintos descuentos y promociones que se darán conforme a cada comercio, “van a encontrar desde pequeñas promociones como entrada de cortesía, un postre, una bebida no alcohólica, entre otros”.

En conferencia de prensa, Pablo Durán Gallástegui, presidente de la CANIRAC en la entidad, mencionó que los comercios y restaurantes de la entidad se sumaron a la iniciativa para que se ejerza el voto y con eso sumar a la democracia del país y del estado.

el 4 de junio restauranteros y comercios del comida, ofrecerán diversos descuentos (CANIRAC)

Estos descuentos se darán el alrededor de las más de 70 mil unidades que hay en la entidad y que ofrecen 340 mil empleos de manera directa y esperan que más de 1.2 millones de mexiquenses aprovenchen los descuentos con el simple hecho de votar, por igual, se le darán las facilidades a los 10 mil trabajadores de los distintos comercios afiliados para que su personal pueda hacer lo mismo y ejerzan su derecho al voto sin que se vea afectado el servicio de los comensales.

Por su parte, Mauricio Massaud, vicepresidente de la Concaem Edomex, mencionó que la meta es que no gane el abstencionismo, ya que hizo el recordatorio de que la elección del año 2017, se tuvo la participación del 56 por ciento, cifra histórica, por lo cual el objetivo es que no se baje, al contrario. De hecho, señaló que de no llegar a la meta, la candidata ganadora deberá hacer un análisis y al mismo tiempo una autocrítica, del porque hay un desánimo ciudadano y no ejercen su voto.

“Por qué la gente no está creyendo en este derecho, qué es lo que aleja a la ciudadanía de ejercer su voto y es que siempre ha habido quien se aproveche del abstencionismo y hay mucho más gente que queremos un mejor estado de México para nuestros hijos”, resaltó.

Ley seca para el 4 de junio

Para la elección del 4 de junio, los restauranteros esperan poder vender alcohol con alimentos como señala la ley electoral del Edomex (Foto: Cuartoscuro)

En otro tema, Pablo Durán Gallástegui, hizo hincapie que el artículo 348 del Código Electoral en la última reforma del año 2017, donde destacá que los restaurantes que venden comida con bebidas, no se les deberá aplicar la ley seca.

Destacó que sólo los establecimientos que se dedican a vender bebidas alcohólicas, tienen prohibido hacerlo el día de la elección, por ello dijo que los gobiernos municipales deberán estar atentos y no ignorar la ley, “con la finalidad de que haya una continuidad y operatividad de los restaurantes”.

Por igual, mencionó que los comercios recibieron a más de 1 millón de personas, por lo cual esperaba que el día de la elección, no será diferente, “por ahora no han sido notificados por los ayuntamientos sobre alguna prohibición o restricción”.

Cabe recordar que a Ley Electoral del Estado de México señala: “El día de la elección y el precedente, queda prohibida la venta de bebidas embriagantes, en las unidades económicas cuya actividad principal sea esa. Se exceptúa de dicha prohibición, los restaurantes cuya actividad principal sea la venta de alimentos preparados, y en su caso, como actividad complementaria la venta de bebidas alcohólicas”.