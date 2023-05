Cuándo inicia el Apertura 2023 de la Liga MX

La espera por el inicio del Apertura 2023 de la Liga Mx será corta debido a la apretada agenda. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com)

La final del Clausura 2023 de la Liga Mx se jugó el pasado domingo 28 de mayo en el Estadio Akron, en donde Tigres consiguió remontar ante Chivas para coronarse. Ante esto, los aficionados del futbol mexicano tendrán que esperar poco para el arranque del Apertura 2023 debido a la agenda apretada que se viene.

El torneo de la Liga Mx llegó a su final y como muchas veces sucede, los espectadores desean que comience la actividad nuevamente para disfrutar de los partidos. Tomando en cuenta que no siempre hay torneos importantes para seguir durante el verano en la cuestión deportiva, por lo que lo mejor es que regrese el campeonato mexicano.

El presidente ejecutivo de la Liga Mx, Mikel Arriola, informó que durante la última Asamblea de Dueños, previo a la final entre Chivas y Tigres, se aprobó el calendario de competencia. Por lo que ya hay una fecha determinada para el arranque del siguiente torneo, aunque se desconoce como se darán los cruces entre los 18 equipos.

Será el próximo viernes 30 de junio cuando de inicio el torneo Apertura 2023; sin embargo, se desconoce cual será el partido inaugural. Lo que también se desconoce es la fecha en la que se disputará la final del campeonato, así como los días exactos para los encuentros más importantes y cuándo se terminará la fase regular.

Aunque se conoce la fecha de inicio, se desconoce cuál será el partido inaugural. [Twitter/@LigaBBVAMx]

Cabe recordar que el 21 de julio comenzará la League Cup, misma que estrenará formato y que se deberá jugar hasta el 19 de agosto. De tal forma que, luego de las primeras jornadas se tendrá que detener el torneo para dar paso a la importante competencia entre Liga Mx y MLS.

Además, varios equipos no podrá contar con los seleccionados nacionales, algo provocado por la participación de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023. El torneo de más importante de Concacaf, se jugará del 24 de junio al 16 de julio, por lo que muchos jugadores no contarán con el descanso necesario, o no podrán ser considerados por sus equipos.

El calendario completo de competencia podría ser presentado el próximo domingo 18 de junio cuando se juegue la final de la Nations League, sin importar si México llegue o no al partido decisivo, ya que ese mismo día también se disputa el encuentro por el tercer lugar.

Entre los cambios más significativos que habrá durante el comienzo del Apertura 2023, se encuentran: La reducción de 8 a 7 los extranjeros que estarán en cancha y el incentivo económico que habrá para el equipo que logre más puntos en la temporada 2023-24, así como su acceso directo a la Liga de Campeones de Concacaf y a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup de 2024.

Tigres es el vigente campeón del campeonato, por el otro lado, Querétaro iniciará como el último de la tabla de cocientes. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

También se mantendrá el repechaje, aunque se reducirá el número de equipos que podrán clasificar, mismo que pasarán de 12 a 10. Incluso habrá un cambio en el formato en el que se jugará, en el que los primeros seis lugares de la tabla tendrá su acceso directo a Cuartos de Final, mientras que del 7 al 10 deberá jugar la reclasificación en una clase de Play-In como en la NBA.

El séptimo lugar tendrá que enfrentarse al octavo, para determinar al equipo que avanzará a la Liguilla. El perdedor de este duelo tendrá que enfrentarse al ganador del partido entre el noveno y el décimo, siendo este último cruce quien determine al octavo equipo que participará en los Cuartos de Final.

Y a partir de la próxima temporada, Juan Carlos Rodríguez Bas será el presidente electo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), esto tras la salida de Yon de Luisa.