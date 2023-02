Yon de Luisa presentó su renuncia como presidente de la FMF

Foto de archivo de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ciudad de México, México. 19 de enero de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa presentó su renuncia al cargo misma que ya ha sido enviada a los dueños de los equipos de la Liga Mx y está siendo analizada debido al Mundial de 2026, información que fue proporcionada por el periodista Rubén Rodríguez.

De acuerdo con lo informado, De Luisa habría tomado la decisión tras lo sucedido en los últimos meses tanto en el ámbito deportivo, como en la cuestión administrativa. Durante 2022, las distintas categorías de la Selección Mexicana sufrieron fracasos que provocaron fuertes reclamos por parte de la afición, desde no clasificar a las justas mundialistas hasta la eliminación del Mundial de Qatar 2022 en primera ronda.

El presidente de la FMF no estuvo presente durante el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga como director de selecciones nacionales. El acontecimiento que más dio de que hablar fue la ausencia de Yon de Luisa durante la presentación de Diego Cocca como nuevo estratega del tricolor, algo que evidenció el descontento por la decisión tomada.

La asamblea de dueños se encuentra analizando esta decisión tomando en cuenta que De Luisa es parte del comité organizador del Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, Alberto Latí mencionó que no importa que la persona que encabeza la organización no ocupe algún cargo relacionado a la selección de ese país, por lo que eso no sería un impedimento para aceptar su dimisión.

Rubén Rodríguez detalló que pese a que Yon de Luisa se encontraba tranquilo durante los últimos días, en la FMF lo habían visto molesto y en ocasiones incomodo. Además de las decisiones que tomaron los directivos, planes futuros de la Liga Mx serían otra de las causas, sobre todo la independencia de la Liga Mx Femenil de los clubes de primera división de la rama varonil.

Durante julio de 2022, tras una serie de fracasos que dejaron a la Selección Mexicana fuera de los Juegos Olímpicos de 2024 y al combinado femenil mayor sin clasificar al Mundial, se vinieron una serie de despidos. Gerardo Torrado, director de Selecciones Nacionales; Ignacio Hierro, director deportivo; Luis Pérez, técnico de la Sub-20 Varonil y Mónica Vergara, estratega de la Selección Mayor femenil, fueron separados de su cargo.

En ese momento, aficionados mexicanos esperaban la renuncia de Yon de Luisa, algo que no sucedió debido a la cercanía que había del Mundial de Qatar 2022. Tras la eliminación en primera ronda del tricolor en la justa mundialista, fue Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mayor varonil, el siguiente en salir del organismo mexicano, pero el presidente continuó en su cargo.

Ahora tras las decisiones tomadas por la Asamblea de Dueños, en donde parece que le impusieron tanto el Director de Selecciones como al nuevo estratega de la Selección Mexicana, De Luisa parece haber tomado la iniciativa de hacerse a un lado de su cargo.

Yon de Luisa tomó el cargo como presidente de la FMF en 2018, desde entonces la selección ganó una Copa Oro y una medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, comenzó un declive luego de perder una final de Nations League ante Estados Unidos y no conseguir ganar el premundial sub-20 de 2022.

La Selección Mayor femenil recibió el premundial en Nuevo León, aunque no aprovecharon la localía y la gran asistencia que tuvo el puebl

*Información en desarrollo