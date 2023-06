Marko Cortés reiteró invitación a MC rumbo al 2024 pero la respuesta no fue la que esperaban

El líder del PAN, Marko Cortés volvió hacer un llamado a MC para que se unan a la alianza Va por Mexico rumbo al 2024 (Archivo)

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza volvió a invitar al partido Movimiento Ciudadano para que se unan a la alianza Va por México rumbo al 2024 y así puedan “corregir posición”. “Esto, sin limitarlo a que se sumara Movimiento Ciudadano, a que corrigiera esta posición que ha tenido”, expresó el panista.

De la misma forma, hizo referencia a que pareciera que MC quiere dañar la coalición y restar la pelea a Morena en las elecciones locales, “más ahora cuando se ve que quieren dañar a la coalición en las elecciones del próximo 4 de junio”, expresó.

En entrevista con Milenio TV, el panista mencionó que se sigue buscando el método para poder elegir al mejor candidato rumbo a la presidencia de la República y que se está viendo el número de firmas que se van a requerir.

La alianza Va por México analiza el método para elegir a su candidato rumbo al 2024 (Twitter@alitomorenoc, @MarkoCortés y Karina Hernández/ Infobae)

Cortés Mendoza retomó la idea de que ya se dijo de manera general el método que permita a los contendientes saber si serán el elegido o no, ya que faltaría el porcentaje, “un piso de conocimiento, partiendo de que santo que no es conocido, menos será adorado”, expresó.

Po igual reiteró que el candidato rumbo al 2024, deberá ser competitivo que les permita ganar la presidencia de México, “lo importante es que ya empezamos a generar una gran base de datos de ciudadanos que quieren cambiar el rumbo y ponernos a trabajar”.

Elección del 2024, no será reto sencillo

La senadora Lilly Téllez y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, son dos de los aspirantes a la candidatura presidencial rumbo al 2024 (Latinus)

El líder panista, reconoció que ganar la presidencia de la República en 2024 no será algo sencillo, ya que no es un juego de solo postularse, ya que los contendientes deberán cumplir el número de firmas que pide la ley en tiempo y forma, ya que si lo hacen estarían en condiciones de ganar.

“Esto no va a ser sencillo, no es un juego ganar la Presidencia de la República, y quien quiera ser presidente y de verdad no pueda conseguir 1 por ciento de firmas de apoyo, en un bloque de tiempo que estamos pensando que fuera tan amplio como lo que marca la ley de los 120 días para los candidatos independientes, pues lo más probable es no esté en condiciones de competir y mucho menos de ir a ganar”, afirmó el político.

De la misma forma, aceptó que no hay fecha para realizar las encuestas de conocomiento de los posibles contendientes y poder conocer la inteción de voto que tienen, parte que les ayudaría, dijo, “es pedir respaldo social a los aspirantes”.

Movimiento Ciudadano inició hace un par de días, la campaña contra el PRI (Twitter/@MovCiudadanoCMX)

“Ya sacarlos de los foros, de las conferencias, y que vayan a las plazas, a las calles, que escuchen a la gente de manera directa y se ganen su respaldo, y para eso hemos dicho que haya un número de firmas de respaldo ciudadano a los aspirantes.

“Debo precisar que aún no hemos acordado qué porcentaje de firmas respecto del padrón electoral. ¿Qué es lo que pudiera ser lo más simple? Lo que marca la ley para un candidato independiente, que es 1 por ciento en al menos 17 entidades”.

Dante Delgado le contesta a panista

Por su parte, el líder Dante Delgado contestó al cuestionamiento del panista desde el estado de Durango, ya que mencionó que no a sumarse a la alianza que tienen el PRI, PAN y PRD rumbo a la elección presidencial del 2024 y reiteró que su partido irá solo.

Al ser cuestionado por reporteros sobre si se sumaría a dicha alianza y querer evadir la respuesta en un evento en el estado de Durango, no tuvo más remedio que responder de manera rápida y tajante “no” y trató de cambiar el tema.

Tras una reunión con el sector empresarial local para dar a conocer las acciones que llevan a cabo rumbo al proceso electoral 2024, donde fue acompañado por Jorge Álvarez Máynez, diputado federal de MC, quien también a reiterado que no se unirán con el PRI.