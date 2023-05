“Ya nada le funciona al PRI en el Edomex”: Damián Alcázar arremetió contra la oposición rumbo a las elecciones

El actor Damián Alcázar apoyó a la candidata Delfina Gómez rumbo a las elecciones del Estado de México (Archivo)

Rumbo a las próximas elecciones a la gubernatura del Estado de México, el actor Damián Alcázar arremetió contra la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegurando que no tienen oportunidad para ganar.

El histrión es una de las personalidades que apoya acérrimamente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin importar el nombre del actor político o entidad en cuestión. Por lo anterior, ha mostrado simpatía por la candidatura de la maestra Delfina Gómez.

Este jueves 25 de mayo, compartió en sus redes sociales un video en el que aparecen varias personas caminando, presuntamente hacia un mitin de la candidata de la coalición Va Por el Estado de México, Alejandra del Moral.

No obstante, cuando son cuestionados por qué asisten y por quién votarán, aseguran que van porque se los pidieron y que elegirán a Delfina Gómez en las urnas.

Las candidatas ya visitaron el quinto municipio más poblado del país (Cuartoscuro)

- “Maestros, alumnos, supervisores ¿Realmente por qué vinieron a este evento?”, pregunta un hombre.

- “Porque nos mandaron de la escuela para acá”, respondió una de las jóvenes que estaban pasando por el lugar.

- “¿Por qué los mandaron de la escuela?”, cuestiona el sujeto mientras sigue grabando.

- “Qué para votar, para votar”, respondió otra joven.

- “¿Y ustedes van a votar por Alejandra (del Moral)?”, preguntó nuevamente el sujeto.

- “No, yo voy a votar por Delfina (Gómez)”, dijo la joven que había respondido la primera ocasión.

Ante la respuesta, el hombre que graba celebra y asegura que es una jovencita valiente y es “lo que vale la pena”.

Casillas para votar en el Edomex (Infobae)

Dicho video de menos de un minuto de duración fue compartido por el también exdiputado Constituyente de la Ciudad de México, asegurando que es una muestra de que Delfina Gómez será la ganadora en las próximas votaciones.

“Ya nada le funciona al PRI en el Edomex, el pueblo mexiquense votará por morena y por Delfina”

Aunque no todos los usuarios apoyaron al histrión, pues recordaron acusaciones de Delfina Gómez y otros aseguraron que el video que compartió es actuado.

“Para nada se ve actuado”, “10 personas? De un plantel educativo! El peor montaje que he visto”, “Se nota la seriedad y la convicción!!”, “Casi no se ve actuado” y “Se han ganado una beca en la mejor escuela de actuación. Mas falso no se podría!”, fueron algunos de los comentarios sobre el video.

El PRI hace de todo pero el pueblo ya decidió por morena y por la maestra @delfinagomeza . pic.twitter.com/N1T08Rz4iZ — Obed Gómez (@ElSevenUp_) May 25, 2023

Hasta el momento se desconoce en qué municipio fue grabado y por lo tanto el mitin al que habrían asistido los presuntos profesores y alumnos de una escuela, de la que también se desconoce el nombre.

Elecciones en el Estado de México

El próximo domingo 4 de junio se decidirá si la próxima gobernadora del Estado de México será Delfina Gómez o Alejandra del Moral. Ambas iniciaron su campaña el pasado 3 de abril y deberán cerrarla el 31 de mayo, para dar a las y los mexiquenses un respiro antes de emitir su voto.

Durante esos días, será la denominada veda electoral, donde los funcionarios públicos tienen prohibido hablar públicamente sobre estas elecciones, a fin de no influir en la decisión de las personas.