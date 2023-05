Candelabrum Metal Fest: el Bajío mexicano se convirtió en referente internacional de la escena musical

La segunda edición de Candelabrum Metal Fest se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de septiembre de 2023. (@candelabrum)

La escena del rock alternativo y sobre todo del metal en México mantiene su fuerza a lo largo de los años. Uno de los pilares fundamentales para que haya crecido y siga creciendo, además de las generaciones de fans apasionados por el género han sido los conciertos. Aquellos lapsos cortos de tiempo que reúnen a cientos o miles de personas para conectar por unos momentos con sus más grandes ídolos han sido pieza clave.

Con el paso de los años varios festivales se extinguieron poco a poco o sin éxito alguno, solamente los más especiales han elevado su oferta musical para el público mexicano. Tal es el caso de Candelabrum Metal Fest, un evento sin precedentes que apenas vio la luz en el 2022. Este año se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de septiembre en la Velaria de la Feria de León, Guanajuato.

En entrevista con Infobae México, Keisha Quintero, productor del Candelabrum dio a conocer todos los detalles sobre el gran evento de metal que llegará a León, Guanajuato en septiembre. También platicó acerca del gran cartel que armaron este año con bandas legendarias del metal.

En 2020 se anunció por primera vez la existencia de un festival de metal en el Bajío, de inmediato los fanáticos se emocionaron tanto porque Candelabrum presentó un cartel de lujo con bandas que nunca antes habían pisado tierra azteca. Tal fue el caso de Tribulation, el grupo sueco de heavy metal que uno de sus conciertos solamente podría haber sido visto en el extranjero finalmente se reunió con sus fans mexicanos.

El festival de metal fue pospuesto dos años por la pandemia de COVID-19, sin embargo mantuvo su cartel. (Candelabrum Facebook)

Sin embargo comenzó la pandemia por COVID-19 y el mundo se fue a un confinamiento sin fecha de salida. Por lo tanto el fest tuvo que posponerse, a pesar del futuro incierto que enfrentó la humanidad en aquel tiempo los organizadores lograron mantenerse a flote y llevar a cabo exitosamente la primer edición de Candelabrum Metal Fest en 2022.

De acuerdo a Keisha, uno de los criterios fundamentales para la curaduría del festival que los diferencía del resto es reclutar bandas que se mantienen al margen de los circuitos comerciales habituales.

“La curaduría desde el año pasado se ha manejado de la misma manera y se están buscando bandas que no sean mainstream. Se está buscando algo de un nicho más under dentro del metal y sobretodo bandas que no hayan venido a México”, aseguró Quintero.

Una vez el planeta libró la alerta sanitaria, vinieron los meses previos y posteriores al sueño de darle vida a Candelabrum Metal Fest, fue entonces que toda la organización y staff aprendió bastante para continuar creciendo.

“Por más seguro que parezca todo, en un día nos lo cambió todo la pandemia. Tuvimos dos años de atraso justo por ese tema, pero lo que aprendimos es que ensayándolo y trabajándolo bien salió exactamente como lo planeamos durante tanto tiempo. Estamos muy felices con el resultado de la primera edición”

De los grandes aciertos acerca del concierto masivo fue sin duda la locación, el Bajío en México es un lugar increíble. La violencia se ha apoderado de ciertas zonas, no obstante su gente, su cultura, el talento y la escena musical sigue de pie, así como todas las ferias, conciertos, festivales de cine y música de distintos géneros. “Tuvimos la oportunidad de conocer muchas bandas locales, como Dies Irae. Este año vamos a tener también de Guanajuato a Majestic Downfall y de Irapuato a Agony Lords”, explicó el productor.

“La escena local es fuerte, existen bastantes bandas. En general está bastante fuerte la escena en el Bajío y hay varias bandas muy importantes. Nos hemos llevado gratas sorpresas”

Carcass fue una de las bandas que encabezaron la primer edición del Candelabrum Metal fest. (@candelabrum)

León tiene un encanto muy peculiar que atrapará a los visitantes desde el principio, y eso fue lo que ocurrió con Candelabrum. En la primer edición los atardeceres fueron inolvidables, la calidez de sus habitantes recibieron encantados el metal, a los fans y la magia que esconde su Centro Histórico en conjunción con la gastronomía simplemente conquistó el mundo.

Los comerciantes, vecinos y habitantes de la ciudad guanajuatense albergaron con los brazos abiertos un fest que tiene todo para hacer historia. “Nos han recibido muy bien, están muy felices de que se esté realizando en su ciudad. Desde las instancias gubernamentales hasta el público local, lo tomaron muy bien, nos dieron la bienvenida y todo ha sido muy tranquilo de realizar en León y la aceptación ha sido muy grata”, aseguró Keisha emocionado.

“Uno de los mejores aciertos fue hacer el festival en León y la gente nos lo ha demostrado”

Algunos de los trabajadores de León comentaron que al género del metal se le ha estigmatizado por años, se les asocia a la violencia y a la obscuridad, pero al experimentar los conciertos se dieron cuenta que realmente son fans que quieren disfrutar de sus bandas favoritas.

“Justo el nicho del género que tenemos nosotros no es tanto como para hacer slam o caos. Es muy de la percepción de disfrutar la música. Nos dijeron que estaban sorprendidos que todos eran muy tranquilos y muy pacíficos”.

Otro de los temas que destacó Keisha Quintero fue el gran número de turistas nacionales y extranjeros que atrajo el Candelabrum. Incluso integrantes de varias bandas de death y trash metal como Cadaver, Evoken y Voivod se tomaron su tiempo para salir a recorrer el centro de León, a degustar su gastronomía y admirar su arquitectura.

La imagen del Candelabrum Metal Fest es una ilustración impecable, pues el diseño y el arte detrás del concepto que ofrece el festival también son importantes.

“El año pasado se trabajó con un artista europeo que se dedica a crear la imagen de varios festivales de metal. Pero este año, el creador es un artista mexicano originario de León”, señaló el productor.

Fanáticos de otros países viajaron a León, Guanajuato para dsifrutar de sus bandas favoritas. (@candelabrum)

Para inaugurar el Candelabrum II ya fue anunciada la pre-fiesta oficial del fest con bandas internacionales como cabezas del cartel. Unto Others a los estadounidenses se les une Deathgrave, banda alterna del bajista de Autopsy, Greg Wilkinson. Mientras que de León, Guanajuato, tendrán a Symbiotic, Evil Entourage y Annapura.

Se llevará a cabo el viernes 1 de septiembre en el Rockstar Burger Distrito León, ubicado dentro de las instalaciones de la Feria de León.

“Tuvimos pláticas desde el año pasado con varios venues se acordó el año pasado con Rockstation y ahora nos mudamos a uno más grande, le estamos metiendo mucho más a la prefiesta de este año. Tenemos dos bandas internacionales, Unto Others y Deathgrave. Metimos más géneros como Anapura y en general expandimos un poco la prefiesta”

El Bajío, México ofrece una oferta de festivales únicos en el país. (Facebook Candelabrum)

Precios, entradas y tours para el festival

Los boletos se encuentran a la venta a través de Eticket. Por el momento, las entradas ya se encuentran en la Fase 3 y posteriormente avanzará a la última, que es la Fase 4 del Combo por los dos días. Acerca del área VIP el productor explicó lo que incluye, “Se llama VIP y no preferente porque lo que la diferencia son las comodidades, como el área descanso, baños aparte, meseros. No nada es únicamente el acercamiento al escenario”.

Combo Fase 3: General – 2 mil 800 MXN / VIP – 3 mil 800 MXN

Septiembre 2: General – Mil 600 MXN VIP – 2 mil 400 MXN

Septiembre 3: General – Mil 600 MXN VIP – 2 mil 400 MXN

Entradas pre-fiesta:

Pre-venta con boleto del Candelabrum II: 250

Pre-venta sin boleto del Candelabrum II: 350

Día del evento: 400.

Candelabrum Metal Fest cuenta con diversos tours desde varios puntos de la República Mexicana y algunos países que llegarán al corazón de León, Guanajuato. Hasta el momento se han anunciado tours que saldrán desde Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí otro más que saldrá desde Colombia y el último partirá de Canadá.

Bandas por día en el festival Candelabrum, en Guanajuato. (Facebook Candelabrum)

Cartel y bandas por día

Sábado 2 de septiembre: Dark Tranquility, Immolation, Unanimated, Satan, In The Woods, Devil Masters, Draconian, Heathen, Black Mask, Mörk Gryning, Majestic Downfall, Sacramentum y Cathartic.

Domingo 3 de septiembre: Autopsy, Paradise Lost, Vio-Lence, The Halo Effect, Grave, Officium Triste, Agony Lords, Deceased, Liege Lord, Hulder, For Centuries y Starforce.