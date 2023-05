“Ya madura”: Canelo Álvarez negó la entrada a Fernando Schwartz a develación de su estatua en CDMX

El periodista atacó al boxeador mexicano por no permitirle la entrada a museo donde presentarían una estatua de el. Foto: Jovani Pérez

A pocos días de haber concretado su victoria ante el londinense John Ryder en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco, el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez generó bastante polémica en la Ciudad de México tras negarle la entrada a un evento especial al conocido periodista, Fernando Schwartz, esto debido a la buena relación que llevan desde hace varios años.

Debido a su gran trayectoria y ser uno de los deportistas mexicanos con mayor impacto mediático de la última década, el pugilista tapatío se ganó el reconocimiento de tener su propia estatua hecha de cera al interior del famoso museo especializado en las esculturas de ese tipo. Fue el pasado miércoles 24 de mayo, cuando el “Canelo” se dio cita en el recinto de la capital mexicana para “inaugurar” su homenaje y en donde se suscitó el percance con el periodista de Fox Sports.

Esta situación la dio a conocer el mismo Fernando Schwartz a través de sus redes sociales, donde comentó lo acontecido y la sorpresa que se llevó al no haber podido acceder al evento. De la mano, arremetió en contra de Saúl y señaló la supuesta animadversión que tiene el boxeador con el, esto debido a las críticas y cuestionamientos que el periodista ha emitido hacia la carrera de Álvarez desde sus inicios.

Ya Madura Canelo. Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento, ahora pidió no me dejaran entrar a la develación de su estatua cuando estaba invitado. Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo.

A pesar del reclamo y la expresión en tono de ironía, el oriundo de Jalisco no se ha pronunciado al respecto. Cabe señalar que, desde hace algún tiempo, el deportista azteca bloqueó de sus redes sociales a Fernando, motivo por el cual no puedo ver de manera personal las publicaciones de este último. No obstante, basta con que cualquier otro usuario o persona allegada a el, se lo pueda enseñar.

¿A qué se deben las diferencias entre ambas partes?

Como ya se mencionó, desde los inicios de Álvarez a nivel profesional, fue víctima de ataques y cuestionamientos por parte de Schwartz, pues siempre ha considerado que gran parte de sus rivales no han representado una gran exigencia para el mexicano y por ende, pone en tela de juicio la validez de sus títulos obtenidos en diferentes categorías del boxeo.

De la mano, el periodista ha juzgado el hecho de que para el, Canelo busca la manera de evadir combates ante contrincantes que puedan representar una amenaza hacia su palmarés y récord positivo en su extensa trayectoria. Hasta el momento, son solo dos las derrotas del mexicano arriba del cuadrilátero, siendo una en el 2013 ante Floyd Mayweather y la otra ante el ruso Dmitry Bivol en el 2022, ambas por decisión unánime.

Canelo mencionó su deseo de volver a pelear en México

Por último, al ser cuestionado sobre si le gustaría volver a tener una pelea en territorio mexicano, más específicamente en el Estadio Azteca una vez que sea remodelado para el Mundial del 2026, no dudó en dar el visto bueno, aunque sin atreverse a dar alguna fecha en específico. Hasta el momento, no ha confirmado cuál será su próxima pelea arriba del ring.

Claro. Siempre la posibilidad de venir a México a pelear o a cualquier parte de México para mi es un honor. Yo encantado de la vida y no descartó la posibilidad; a lo mejor no ahorita, no a corto plazo, pero no descarto la posibilidad.