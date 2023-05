Cientos de personas se asombraron por la actitud del menor que se lanzó hacia el pastel

En México una de las costumbres en las fiestas de cumpleaños es aventar al cumpleañero al pastel. A muchos les desagrada, por la incomodidad de tener el rostro cubierto con crema pastelera.

Es por eso que un niño se hizo viral en TikTok por su reacción al momento de partir el pastel. En un video subido por su madre, demostró que a él sí le gusta ser el primero en probar el postre.

En la grabación quedó registrado cómo el niño observó fijamente el pastel y después de unos segundos sumergió el rostro en él sin que nadie lo empujara.

El festejado terminó completamente cubierto de pan de chocolate y en ningún momento mostró tener intención de limpiarse rápidamente.

La acción del cumpleañero sorprendió a los invitados a la fiesta, incluido otro pequeño que cambió su expresión facial en cuanto notó lo sucedido. Esto no pasó desapercibido para los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en hacer comentarios como: “La cara del otro niño viéndolo aksksjsjs” y “La reacción del niño de atrás jajaja”.

Otras personas utilizaron el video como metáfora para hablar de situaciones cotidianas. Entre los comentarios de este tipo estuvieron: “Yo cuando no he dormido en todo el día”, “Yo cayendo nuevamente en sus mentiras” y “Yo cuando me despierto en la mañana JAJAJAJA”.

También hubo personas que mencionaron sentirse identificadas porque siendo niños y niñas hicieron lo mismo. Mientras que algunos más se centraron en celebrar el buen gusto del cumpleañero por elegir Roblox como la temática de la fiesta.

El pastelazo puede ser una práctica riesgosa, sobre todo para menores de edad (Foto: Instagram)

Hasta el momento el video ha sido reproducido más de 9.4 millones de veces y más de 1 millón de usuarios le han dado “me gusta”. Con este se convirtió en la grabación más vista de la cuenta de Ana Parga, la mujer que compartió el divertido momento.

Cabe recordar que aunque el “pastelazo” es una de las costumbres con más arraigo en México, puede ser peligrosa. Entre los riesgos están la posibilidad de asfixia si el pastel entra en las fosas nasales, lesiones con los palillos que a veces son utilizados en los pasteles con más de un piso, quemaduras en caso de que las velas se enciendan nuevamente y contagio de enfermedades de virus a bacterias a través de la saliva que cae en el pastel.

Los niños son los más vulnerables, sobre todo si son empujados con mucha fuerza y si alguien mantiene la presión sobre su cabeza para que no se pueda levantar por un periodo prolongado, dificultando también la respiración.

Niño festejó su cumpleaños con fiesta temática del Metro

Meses atrás una mamá compartió en TikTok imágenes de la fiesta temática con la que su hijo festejó su cumpleaños. El video captó prontamente la atención debido a que el niño, a diferencia de la mayoría, no escogió una caricatura o película como tema.

La fiesta tuvo temática del Metro de la Ciudad de México, por lo que hubo una piñata con la forma del clásico convoy naranja y un pastel también como un tren miniatura. Además el nombre del festejado fue plasmada junto al logo de este medio de transporte y hubo decoraciones con los íconos representativos de varias estaciones.

Un pequeño prefirió el Metro sobre los superhéroes

Los usuarios no solo mostraron su asombro ante la elección del niño sino su admiración hacia su madre, quien no solo lo apoyó sino que se encargó de realizar todas las manualidades para decorar.

También muchos intentaron llamar la atención de la administración del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para que invitaran al pequeño a un recorrido guiado desde la cabina. Sin embargo, no hubo respuesta.