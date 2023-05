PRI calificó a diputado de Movimiento Ciudadano como “títere” de Morena y Mario Delgado

El diputado del PRI se lanzó contra Álvarez Máynez

La disputa entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se trasladó a la sesión de la Comisión Permanente, donde el diputado Pablo Ángulo señaló al legislador Jorge Álvarez Máynez como títere del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Mario Delgado.

Te puede interesar: “Con el PRI ni a la esquina”: la campaña de Movimiento Ciudadano contra el partido tricolor

Durante su participación en la tribuna, el priista mandó un mensaje al político emecista y le exigió dejar de hacerle el juego al gobierno federal, pues recordó que en dos semanas se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México (Edomex) y Coahuila.

Asimismo, el secretario técnico del Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor auguró que el próximo 4 de junio la alianza Va por México ganará los comicios de la mano de Alejandra del Moral y Manolo Jiménez.

Te puede interesar: Movimiento Ciudadano presentó barda contra el PRI; Alito Moreno advirtió que no permitirá guerra sucia

“Aquí le decimos al títere de Delgado y no de Dante, al títere de Mario Delgado que le deje de hacer el juego al gobierno, que está a dos semanas de la elección más importante. ¡Vamos a ganar el 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila!”, expresó en el pleno del Senado de la República.

La disputa entre el PRI y Movimiento Ciudadano se mudó hasta la Comisión Permanente (Twitter/@PabloAngueloB/Cuartoscuro)

Ahí no concluyeron sus señalamientos, pues no sólo fueron contra Álvarez Máynez, sino que también los extendió a todo Movimiento Ciudadano, partido al que señaló de ser “muy pequeñito” y de no ganar elecciones por sí solos, esto en alusión en el que el partido naranja se bajó del proceso electoral de este año.

Te puede interesar: Sandra Cuevas defendió al PRI y borró barda de Movimiento Ciudadano en Cuauhtémoc

No obstante, también se lanzó contra Salomón Chertorivski, aunque no mencionó su nombre en su discurso, Pablo Ángulo recordó que el militante del partido naranja perdió la elección a diputado federal en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde no pudo sacar más de 3% de los votos, mientras que Va por México, con Margarita Zavala, alcanzaron más del 50% de los sufragios totales.

“Y que quede claro: claramente Movimiento Ciudadano es un partido muy pequeñito que no puede ganar elecciones, no gana ninguna elección, es más hay otro diputado por ahí que le hace juego (Salomón Chertorivski) que compitió en la Miguel Hidalgo y no logró sacar el 3% del voto, claramente la coalición Va por México sacó el 52% del voto en el ese distrito, cada quien que se ponga en su justa realidad”, concluyó.

El diputado priista mandó mensaje a Movimiento Ciudadano durante su participación en la Comisión Permanente (Twitter/@PabloAnguloB)

El mensaje del priista se dio después de que Jorge Álvarez Máynez participó en la sesión de la Comisión Permanente, durante su disertación aprovechó para ampliar su afrenta contra el Revolucionario Institucional, pues los acusó de ser los causantes del presunto fracaso de la coalición debido a que sería una “falacia” la unidad que han pregonado.

“Es más fácil unirse para echarle la culpa a Movimiento Ciudadano que asumir lo evidente: su alianza es un fracaso y la unidad que pregonan es una falacia”, mensaje que también compartió en sus redes sociales.

Asimismo, aprovechó para asegurar que no se “avergüenza” de su pasado priista; no obstante, apuntó a que él no era ningún lacayo o empleados de secretarios de Estado, incluso apuntó a que no aplaudió a Enrique Peña Nieto cuando supuestamente iba a meter a la cárcel a Ricardo Anaya; además, apuntó que no es “empleado” del actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.

“Yo no me avergüenzo de mi pasado, yo no soy el que era un lambiscón, empleado del secretario de Gobernación, Osorio Chong, y que lo destituyó como líder del Senado del PRI cuando era su principal palero. Yo no soy el que aplaudía a Peña Nieto cuando quería meter a Ricardo Anaya y que ahora chamaquea al PAN”, fueron las palabras que utilizó para retar a un debate a Alejandro Alito Moreno Cárdenas.