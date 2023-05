Drag Race México: participantes, estreno y dónde ver reality de RuPaul

(Twitter/@DragRaceMexico)

Tras meses de expectativa, este 24 de mayo se dio a conocer quiénes son drag queens mexicanas que competirán en la Drag Race México a partir del próximo 22 de junio.

Después de tener exitosas temporadas en España, Canadá, Francia, Reino Unido y otros países, por primera vez se llevará a cabo en México la competencia de drags organizada por RuPaul.

El reality llegará al país a través de Paramount+ y MTV, su primer episodio, que consistirá en la presentación de las drags concursantes, se emitirá el próximo 22 de junio a las 21:00 horas. Las presentadoras serán Valentina y Lolita Banana.

Las competidoras ya fueron anunciadas y, como se esperaba, todas fueron ya concursantes de La Más Draga o son famosas en el mundo del drag.

¿Quiénes son las drag queens que estarán en Drag Race México?

Matraka Traka, de Guanajuato (Twitter/@DragRaceMexico)

La primera reina en ser anunciada fue Matraka Traka, quien es de León, Guanajuato, y tiene 25 años.

Desde años atrás, Matraka ha formado parte del mundo del drag y gracias a su estilo único, con el que siempre ha buscado resaltar el folklor mexicano, formo parte de varias temporadas de La Más Draga.

Anuar es de los artistas con mayor trayectoria en el drag (Twitter/@DragRaceMexico)

La segunda participante anunciada para Drag Race México fue Regina Voce, quien es una de las artistas con una mayor experiencia en el mundo de la belleza y el drag.

Regina no solamente es un ícono en la escena mexicana del drag, sino que también ha formado parte de otros programas producidos por RuPaul; en 2021 representó a México en Queen of the Universe, concurso donde se enfrentó a otras reinas de diferentes partes del mundo.

Por un tiempo, la persona detrás de Regina, Anuar Kuri, trabajó en el Cirque Du Solei.

Pixie Pixie será una de las contendientes más difíciles (Twitter/@DragRaceMexico)

La tercera concursante fue Pixie Pixie, de la Ciudad de México, quien también ha concursado en diferentes realities sobre drag (como jueza en Next Top Queen, Quiero ser tu coach y participante de La Carrera Drag) es considerada ícono de lo monocromático en el mundo de la belleza.

Antonio Marin, quien está detrás de Pixie Pixie, se ha dedicado a la moda, lo que le ha permitido desarrollar su propio estilo dentro de su personaje drag, inclusive es fundador de House Black & White.

Miss Vallarta, de Guadalajara (Twitter/@DragRaceMexico)

La cuarta integrante confirmada de Drag Race fue Miss Vallarta, quien concursó en GDL Drag Project en 2019.

Gracias al empeño que ha puesto en la creación de su personaje, actualmente tiene un negocio de pelucas para artistas.

Margaret Y Ya se ha posicionado gracias a su humor y su ya característico estilo (Twitter/@DragRaceMexico)

La quinta concursante anunciada fue Margaret Y Ya, quien además de reina drag es cantante. Concursó en La Más Draga y se convirtió en una de las favoritas del público.

Margaret se ha caracterizado por tener su propio estilo al maquillarse con prominentes cejas y ojos grandes. Ha sido presentadora e invitada especial de diferentes programas dedicados al drag.

Lady Kero es la única oaxaqueña en el elenco (Twitter/@DragRaceMexico)

La sexta participante es Lady Kero, nacida en Oaxaca y también participante de otros realitys como Toma mi Dinerita (en donde fue finalista) y La Más Draga.

Gala Varo, además de ser una de las más famosas, también es de las que cuenta con mayor experiencia (Twitter/@DragRaceMexico)

Como séptima integrante del elenco fue anunciada Gala Varo, de Guadalajara. Además de drag queen, es artista circense, de donde gran parte de su estilo se inspiró.

Gala también ha sido participante de Toma Mi Dinerita y fue la ganadora de este concurso en 2020, en su primera temporada. Asimismo, ha sido participante de La Más Draga.

Junto a Génesis Faux conformó el Red Rabbit Duo.

Cristian Peralta se ha vuelto famoso por sus imitaciones (Twitter/@DragRaceMexico)

La octava concursante anunciada fue Cristian Peralta, de Jalisco, tiene 15 años de trayectoria y actualmente hay quienes la consideran uno de los íconos del drag en México.

Además de drag queen es imitador, por lo que se denomina a sí mismo como transformista.

(Twitter/@DragRaceMexico)

Argennis, de Ciudad Juárez, fue la novena concursante confirmada para Drag Race México. Fue la ganadora de Icónica Reina del Show.

Vermelha Noir será una de las artistas más conceptuales en la competencia (Twitter/@DragRaceMexico)

La penúltima reina en ser anunciada fue Vermelha Noir, de Querétaro y también participante de Toma Mi Dinerita.

Gracias a su estilo, forma parte de House Black & White de Pixie Pixie y su arte usualmente es conceptual.

Serena está dispuesta a ganarse al público con su humor (Twitter/@DragRaceMexico)

Para finalizar, la última integrante de Drag Race anunciada fue Serena Morena, de Aguascalientes. Según su propia descripción, su drag se basa en la comedia sensual y buscará ser la reina con mejor humor dentro de la competencia.