Regina Voce, la drag mexicana que representa al país en ‘Queen of the Universe’

Regina Voce será la Drag Queen encargada de representar a México en la nueva competencia internacional 'Queen of the Universe' (Foto Instagram: @reginavocedrag)

Pelucas exuberantes, brillo y una amplia carrera artística son algunas de las múltiples características que Regina Voce posee y que actualmente la llevan a representar a su país de origen en una de las competencias de drag queens más importantes a nivel mundial.

Queen of the Universe es el nombre del nuevo programa producido por Ru Paul que estrenará este jueves por la plataforma de streaming Paramount +. La competencia reunirá a las mejores Drag Queens de diferentes países que se enfrentarán para obtener el título.

Representando a México se encuentra en la competencia Regina Voce, quien en entrevista para el canal de YouTube Pepe y Teo confesó estar más que lista para triunfar.

Detrás de Regina Voce se encuentra el actor mexicano Anuar Kuri quien cuenta con una amplia carrera artística; trabajó muchos años para el Cirque Du Solei pero también ha hecho teatro, es bailarín y posee un talento indiscutible para cantar.

“Es poderosa, glamurosa, elegante, sencilla, bondadosa, amigable, intensa, apasionadísima, y es muy de vivir el momento y muy espontánea”, describió Kuri, de 40 años, en una entrevista por videollamada desde Los Ángeles.

Anuar Kuri se encuentra detrás de la Drag Queen, Regina Voce, a la cual define como glamurosa, elegante y apasionada. (Foto instagram: @reginavocedrag)

En dicha entrevista, donde alternó con su personaje, Regina Voce comentó sentirse muy emocionada y orgullosa por representar a su país en una competencia internacional.

“Yo realmente vivo en la Jardín Balbuena, tomé el avión del aeropuerto Benito Juárez para irme para allá. Eso me llena de orgullo, viajo mucho por el mundo pero regreso porque amo mi país y porque sí quiero con esto que México sea visto de otra manera y el arte drag también”, platicó Regina en la entrevista.

Con una peluca roja y joyería de fantasía, Regina Voce compartió todo el proceso que tuvo que pasar para prepararse para la competencia. Desde bajar 14 kilos hasta enfrentarse a otras Drag Queens como Trixie Mattel, ex participante de Ru Paul’s Drag Race que actualmente es parte del jurado de Queen of the Universe junto a Leona Lewis, Vanessa Williams y Michelle Visage.

“De Regina Voce van a ver el background cultural de las baladotas mexicanas y todo lo actriz que soy, telenovela mexicana, eso es diferente a todas. Es un plus porque le gusta al mundo”, mencionó Regina al recordar que es la única latina en participar en la competencia.

“No hay sueño cumplido, ni anhelo soñado si no se acciona para lograrlo”, confesó Anuar Kuri como Regina Voce. (Foto instagram: @reginavocedrag)

La drag queen mexicana definió su estilo como ‘versátil’, en sus primeras escenas en Queen of the Universe aparece con el pelo negro y un traje tradicional mexicano con flores bordadas en hilo de seda del estado de Chiapas, pero dijo que dependiendo de los retos lo fue cambiando.

A pesar de que trabajar en el Cirque Du Solei llevó a Anuar Kuri a visitar más de 65 países y 170 ciudades, en su faceta como Regina Voce dijo estar muy emocionada por compartir escenario con Drag Queens de diversas nacionalidades, pues en la competencia hay representantes de Brasil, India, Reino Unido, Francia, entre otros.

“Yo me llevé bien con todas, no soy ese tipo de draga perra”, platicó respecto a su experiencia en la grabación de los dos primeros capítulos de Queen of the Universe.

Regina Voce es la única drag queen latina en participar en la competencia internacial 'Queen of the Universe' (Foto instagram: @reginavocedrag)

Cabe mencionar que a diferencia de competencias ya existentes de drag queens, esta nueva contienda no consistirá en hacer el ya conocido lip sync o playback, sino que las concursantes tendrán que demostrar su talento vocal para interpretar con su voz original distintas piezas musicales y conquistar el escenario.

Para fortuna del público mexicano, Regina Voce es tenor lírico ligero con registro de contratenor, lo que implica que su voz puede alcanzar potentes tonos agudos en sus interpretaciones.

Anuar Kuri contó que el arte del travestismo llegó a su vida en primer lugar por su profesión de actor, en la que convivía con muchas drags, y luego como gay por sus contactos en la comunidad. Finalmente, comenzó a hacerlo en algunos proyectos de teatro, aprovechando su voz aguda, mientras que un novio que también hacía drag le enseñó mucho del arte.

