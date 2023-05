Mario Bezares: dispuesto a demandar por bioserie no autorizada de Paco Stanley y listo para hacer la suya

Mario Bezares fue el principal sospechoso de la muerte de Paco Stanley. Tras un año en prisión, fue liberado por falta de pruebas.

La bioserie no autorizada de Paco Stanley continúa dando de qué hablar sin aún haber sido estrenada o contar con algún avance oficial. Quien fuera su mano derecha y colaborador por excelencia para su divertido baile denominado “el gallinazo” ya rompió el silencio y aseguró no estar dispuesto a que se lucre indebidamente con su imagen y nombre, así como confirmó que no cierra la posibilidad de seguir con sus planes de realizar una propia.

Mario Bezares habló para las cámaras de Venga La Alegría sobre la gran controversia que gira en torno de una famosa plataforma streaming que tiene como protagonista a actores de talla internacional como Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez. Sin miedo alguno y de forma contundente, el también actor amenazó on proceder de forma legal en caso de que su historia nuevamente se vea perjudicada por el sensible asesinato de quién fue su amigo.

“Pues estamos ahí viendo qué es lo que va a pasar y suceder para que nuestros abogados puedan intervenir en esto. Mis abogados están al pendiente de que no vaya a existir una agresión hacía mi persona, alguna mentira y sobre todo eso se actuará”, inició.

El hijo del famoso también advirtió que procederá legalmente Foto: Twitter @GilbertoBrenis

¿Paola Durante seguirá los pasos de Mario Bezares?

El mexicano no dudó en confesar si ha tenido contacto con su ex compañera con motivo de la bioserie no autorizada del fallecido comediante, confirmado que sí y que ella también tienen la disposición de proceder con recursos legales en contrata de Amazon Prime en caso de que se lucre con su imagen y la historia no concuerde con su versión.

“Yo creo que sí, está en todo su derecho. De alguna manera está mostrando si se están mostrando sucesos o cosas donde nosotros estamos interviniendo, pues queremos que no se tergiversen las cosas”, agregó.

Sobre qué tipo de temática se abordaría en su propia versión y bioserie, el comediante responsable de “el gallinazo” respondió:

(Instagram/@paolapink1)

“De plano no hemos dicho que no definitivamente. Nosotros no tocaríamos absolutamente nada de la vida de Paco porque expondríamos nuestras vidas”, expresó.

¿Mario Bezares atacó a Adrián Uribe?

Luego de asegurar que cualquier persona podría darle vida en un proyecto biográfico debido a que su cara “es muy común”, el conductor habló sobre qué famoso podría ver interpretándolo en el proyecto. De la misma forma aseguró que no sabe nada de la vida personal de la familia de quien fue su colega, pues desde que dejó la CDMX se terminó la relación.

“Creo que mi cara es tan común que me interpretaría cualquiera cabr*n, podría ser un Adrián Uribe por ejemplo. Yo creo que en el momento en el que me salí de la Ciudad de México, pues se rompió toda relación, por lo que no sé nada de ellos como ellos no saben nada de mí”, finalizó.

Para Mario Bezares el conductor Adrián Uribe podría darle vida en un proyecto biográfico (Foto: Televisa)

Internautas han reaccionado a sus declaraciones: “Que flojera que ahora todo mundo quiere hacer una propia serie y demás, que se enfoquen en su presente y dejen el pasado atrás”. “El gallinazo es la peor cosa que pudiste hacer para la tele nacional y crees que ahora alguien está interesado en verte de nuevo con esa porquería”. “Yo creo que está en más que su derecho de ya tener que hablar sobre el tema, lo sigue afectando. Bueno después de todo la verdad siempre debe salir a la luz y tal vez ya es el momento de que eso pase por fin”. “Justicia para cada uno de los que fueron callados y amansados en su momento, si se trata de hacer series y demás pues que se haga pero la verdad ya debe salir”.