Christian Nodal compró costosos regalos para Cazzu y su bebé, pero ella no es fan

El famoso de 24 años habló por primera vez de su sentimiento ante la próxima llegada de su bebé (Foto: Instagram)

Christian Nodal ha conquistado los titulares prácticamente desde que comenzó su carrera. En principio su música romántica que conquistó todos los corazones de los enamorados, después su romance con la cantante Belinda y su eventual separación; ahora se encuentra en una nueva etapa con la cantante Cazzu, con quien se le ve feliz y pleno y además listo para tener a su primer hijo. Pero al parecer entre ambos existen grandes diferencias y una de ellas es el tipo de desembolsos lujosos en los que gastan su dinero.

Recientemente la pareja fue captada en una lujosa joyería y sus fanáticos fueron los primeros en observar sus movimientos. Muchos pensaron que se trataba de la compra de un anillo de compromiso, pero la revista TVyNovelas confirmó que se trataron de regalos totalmente diferentes.

Según la fuente entrevistada por la publicación Nodal le compró a su futuro hijo una sonaja y a Cazzu un collar de araña con diamantes de 12 mm. “Algo hay de eso, ellos pueden disfrutarse y disfrutar su tiempo y dinero. Cazzu preguntó por algunas cosas para regalarle a Christian, pero sí, ella es amante de las arañas y el bebé por supuesto que llegará con un sinfín de regalos y no muy baratos”, aseguró la fuente.

No obstante, lo más llamativo es que de toda esta información se desprende que la intérprete argentina en realidad no es muy fanática de las joyas. Según la persona que observó de primera mano, a Cazzu se le vio un tanto incómoda mientras Nodal gastaba una fortuna.

Cazzu no es fanática de las joyas. Captura: YouTube.

“Sí te puedo decir que a Cazzu no le gustan las joyas y hasta lo sufre un poco”, explicó. “A ella le gusta la ropa, las experiencias, es una chica buena que lo ama por lo que es… Es una persona muy dulce”.

¿Y entonces la boda?

Sobre el matrimonio y las invitaciones para la boda se ha dicho muy poco. Aquel es un misterio que todavía permanece para todos aquellos interesados en esta narrativa y también para los fanáticos más acérrimos de ambos.

Por tradición la llegada de un bebé indicaría un matrimonio ya establecido o un compromiso en ciernes. Sin embargo, los seguidores de Christian Nodal y Cazzu no ven para cuándo pueda anunciarse dicha noticia. Desde luego la prensa también está inquieta y necesita respuestas. Razón de que recientemente a Nodal se le interrogara sobre el tema y el fuera muy preciso con su respuesta.

Durante la visita del intérprete de “Botella tras botella” al programa de espectáculos Sale el sol, se le preguntó sobre su próxima etapa como padre. El cantante aseguró estar muy emocionado e incluso relató que siempre imaginó el escenario que se avecina.

“Muy feliz aceptando con los brazos abiertos esta bendición, te mueve el mundo, te mueve el tapete”, aseguró. “Me estoy preparando para que ese bebé llegue con mucho amor y que de parte de su papá reciba toda la energía bonita para que sea un ser humano precioso”.

Nodal confesó que desde que era pequeño siempre imaginó ser padre de un pequeño “niño” a los 24 años. Y justamente dicha profecía se cumplió.

El artista descarta casarse con la argentina en un plazo próximo

“Siempre quise ser papá a los 24, decretamos y pasó”, explicó. “Por alguna extraña razón, desde chiquito siempre sentí que el 24 era una edad perfecta. Siento que es una buena edad porque cuando el bebé tenga 20 años yo voy a tener 44. Cuando tenga nietos voy a tener la energía”.

No obstante, llegó la pregunta del millón. A pesar de que la llegada de su primer pequeño se aproxima, poco se ha hablado sobre un matrimonio con la cantante de trap. Entonces Nodal fue muy preciso con su réplica, pero también dejó abierta la puerta de las posibilidades.

“No sé, la verdad que por lo pronto, no, no. En verdad que tenemos una relación muy preciosa si en algún momento hay boda o lo que sea será porque estamos felices”, aseguró.

Cazzualidades

En otra entrevista diferente, pero igual de reciente, Christian Nodal dejó entrever todo su amor por su nueva pareja Cazzu. Mientras platicaba con la anfitriona del programa español La Top News, el cantante de regional confesó que su próxima canción está inspirada en la relación que sostiene actualmente con la futura madre de su primogénito.

“Se llama “Casualidades” y ya pronto vamos a grabar el video”, confesó. “Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”.

El cantante revela que compuso un tema para la futura madre de su hijo. Video: La Top News.

Nodal explicó que dicha canción sin duda refleja la “luchita” que tuvo que sortear para que la artista de trap lo volteara a ver. Y es que según él, las argentinas no son tan románticas como las mexicanas y son sumamente listas.

“Las argentinas son difíciles. [Conquistarla] es lo que más me ha costado”, dijo entre risas. “Tienen desromantizadas muchas cosas, no sólo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil. Fue un proceso bonito”.

Todavía no existe una fecha confirmada de estreno para “Casualidades”.