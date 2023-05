Michelle Renaud fue hospitalizada de emergencia; esto sabemos de la actriz

Michelle Renaud fue hospitalizada de emergencia (Foto: Instagram/@michellerenaud)

Aunque actualmente no la vemos protagonizar algún melodrama de Televisa, Michelle Renaud no había parado de trabajar hasta que el pasado domingo 21 de mayo anunció que había sido internada de emergencia en un hospital “debido a problemas de salud”, como lo compartió con sus millones de fans en redes sociales a través de una imagen que mostraba su pulsera de ingreso.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos México confirmó a su tercer participante

La actriz que ha formado en populares telenovelas de la televisora de San Ángel como Rebelde, Pasión y poder y La herencia formaría parte del lineup de un festival en Houston Texas, Estados Unidos, teniendo que cancelar de forma definitiva la presentación y ofreciendo disculpas a los fans que esperaban verla, dejando ver que la salud es primero.

“Debido a un problema de salud no vamos a poder estar hoy con ustedes en el Festival de Somos Houston y me moría de ganas de platicarles. Disfrútenla y pásenla bien”, inició el mensaje de la popular modelo en su cuenta de Instagram en la que se podía observar su pulsera de ingreso, aunque no detallaba dónde se encontraba y de momento tampoco ha dado un nuevo informe médico.

Matías Novoa: su ángel de la guardia

La actriz compartió la noticia en sus redes sociales (Foto: Instagram/@michellerenaud)

La actriz que también ha participado en proyectos como Camaleones (2009), Llena de amor (2010), Ni contigo ni sin ti (2011), La mujer del Vendaval (2012), La sombra del pasado (2014), Hijas de la luna (2018), La reina soy yo (2019) y Quererlo Todo (2020) agradeció a su pareja, el actor Matías Novoa, el apoyo incondicional en el dedicado momento de salud que enfrenta, compartiendolo en el mismo mensaje desde el hospital con palabras que sus fans han considerado como románticas.

Te puede interesar: ¿Manelyk González es la culpable de que Brenda Zambrano no esté en nuevo show de Telemundo? Esto sabemos

“Gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo. No sé qué haría sin ti. Te amo”, expresó, sin embargo el actor tampoco ha dado mayores detalles sobre cómo se encuentra su famosa novia, aunque en recientes historias publicadas en su perfil de Instagram dejó ver que estaba en su hogar al cuidado de sus mascotas disfrutando de un domingo de películas.

“Pobre de Mich pero la salud siempre va primero que cualquier cosa porque sin ello no tenemos nada”. “Me gusta ver que siguen juntos y más enamorados pero sí sacó de onda su foto de ella en el hospital y él viendo una película de Sylvester Stallone, pero en fin cada quien y sus formas de amar”. “Desde México, si es que está en Estados Unidos, le deseamos lo mejor a nuestra pequeña Miche y que todo sea algo muy pasajero, pero que bueno que no dejó pasar el tiempo o automedicarse, porque la salud siempre será lo más importante que en la vida cualquiera pueda tener”, reaccionaron fans.

La historia de amor de Michelle Renaud y Matías Novoa tras Danilo Carrera

Los actores se conocieron en el año 2021 (Foto Instagram: @matlechat, @michellerenaud)

Luego de que la famosa actriz de Rebelde (2004) y el actor ecuatoriano finalizaran inesperadamente su relación y sus miles de fans tuvieran la esperanza de que regresaran y la decisión fuera momentánea, la historia dio un giro de 180 grados con la llegada del actor Matías Novoa.

Te puede interesar: “Todo Televisa sabía”: Flor Rubio y Annette Cuburu estallaron por caso Sasha Sokol y Luis de Llano

“Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos. Mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto los dos como protagonistas y no sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos ‘oye me acaban de llamar de Televisa y no sé qué’ ‘y a mí también’ ‘¿qué proyecto es?’ ‘el de Juan Osorio’ y me dice ‘yo también’ y digo ‘no lo puedo creer’”, le contó Novoa a People.