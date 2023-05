El narcocorrido que narra el origen de “Los Ninis”, el grupo de escoltas de Los Chapitos

El grupo de regional mexicano lanzó un tema en 2018 dedicado al grupo de seguridad de Los Chapitos Crédito: Youtube / @AltaConsignaOficia

“No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario”, se escucha en la primera parte del narcocorrido dedicado a “Los Ninis”, el grupo de escoltas que se encarga de la seguridad y protección de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Esta agrupación es considerada como pieza clave para las operaciones que llevan a cabo “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa, pues bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, se dedica a ejercer violencia en Sinaloa para mantener el control del territorio. Secuestros, torturas, extorsiones y homicidios son algunas de las actividades delictivas que llevan a cabo.

En octubre de 2019, Los Ninis cobraron mayor relevancia mediática debido a su participación en el llamado “Culiacanazo”, día en el que provocaron una serie de disturbios por la captura de Ovidio Guzmán (uno de los líderes de Los Chapitos). En respuesta a los eventos violentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberarlo. Sin embargo, para ese tiempo sus integrantes ya eran conocidos en el mundo criminal.

En 2018 -un año antes de la primera detención de Ovidio Guzmán- el grupo de regional mexicano “Alta Consigna” lanzó su álbum titulado Así Nací, bajo el sello discográfico H Records. Entre algunas canciones románticas se encuentra el narcocorrido “Los Ninis” que, como su nombre lo indica, hace referencia al grupo de seguridad de “Los Menores”, como también son concidos los herederos de El Chapo.

Los Ninis se encargan de la seguridad de Los Chapitos en Sinaloa (Foto: Especial)

A lo largo de tres minutos, la agrupación originaria de Tijuana, Baja California, narra cómo surgieron Los Ninis, qué funciones realizan, cuál es su modo de operación, el perfil de sus integrantes y su relación con los líderes de Los Chapitos.

“La escuela no nos gustó, ni el trabajo de oficina. El Nintendo ya aburrió, queremos adrenalina. Los Ninis somos de acción, la montaña patrocina”, se escucha cantar al vocalista de Alta Consigna bajo ritmos del regional mexicano. Posteriormente se detalla la edad promedio de sus miembros y las tareas asignadas.

“’Los Ninis’ andan muy fuertes patrullando Culiacán. Son puros plebes de 20 que se matan por Iván (...) Aquí hay más cuernos de chivo que iglesias pa’ rezar”. Este fragmento explica que las labores de seguridad que llevan a cabo están enfocadas a la protección de los hijos de El Chapo, incluyendo a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín.

Otra referencia a Los Chapitos se menciona a mitad del narcocorrido, cuando son calificados como “gente muy educada que no se olvidan de la raza”. “Somos lo que debemos, si son gente respetamos, y si no vamos por ellos. Me cuadro con ‘Los Menores’, con los hijos del Señor”, se escucha a lo largo de la composición.

En su intento por controlar el estado fronterizo, los chapitos han reclutado operadores del CJNG y asesinado a sicarios al mando de su socio, Ismael Zambada García (Ilustración: Jovani Silva/Infobae México)

Al final del narcocorrido, Alta Consigna vuelve a mencionar a Iván Archivaldo, considerado como el actual líder de Los Chapitos. “Les explico en el camino que deben andar con cuidado. El Iván así lo ha dicho. Saben que nunca fallamos. Somos como un reloj suizo, unos con la barba larga, otros andan rasurados. Un toque de Tony Montana se les mira a los chavalos. Representa a la empresa, Los Ninis son de cuidado”, se escucha en el cierre de la canción.

De acuerdo con informes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Los Ninis son considerados como un grupo “especialmente violento” encargado de la seguridad de los hijos de Guzmán Loera. Néstor Isidro es identificado como su líder, pues trabaja directamente para el principal lugarteniente de Iván Archivaldo, Óscar Noe Medina González.

Por la captura de Néstor Isidro la DEA ofrece una recompensa de hasta USD tres millones. Sin embargo, mientras las autoridades estadounidenes lo buscan, en México varios cantantes le han dedicado temas musicales, como Gerardo Ortíz.