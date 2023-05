Por qué causó indignación representar los feminicidios de México en desfile de modas

El tema de Vivir Quintana se escuchó mientras se presentó la colección de Maria Grazia en el Colegio San Ildefonso (Crédito: Twitter/@melodramamx)

El Colegio San Ildefonso en la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en la sede de un desfile de modas, concretamente el de la colección Christian Dior Crucero 2024. Al final de la pasarela de los diseños realizados por Maria Grazia Chiuri se pudo escuchar Canción sin miedo, de Vivir Quintana, este detalle causó indignación entre usuarios de internet.

Entre comentarios, muchas personas mencionaron que esa acción representaría una aparente capitalización o instrumentalización del feminismo, por lo que consideraron inadecuado que una canción de protesta hubiera sido incluida en un evento de modas. Incluso se acusó a la diseñadora de supuesta apropiación de un movimiento social.

El desfile criticado de Dior se llevó a cabo en el Colegio de San Ildefonso (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)

De igual forma, varios de los mensajes en los vestidos generaron crtíticas, pues el bordado de algunos hizo mención a los feminicidios en México y fue interpretado como una supuesta burla en lugar de visibilización con empatía.

“Es tan desagradable ver a Dior bordando en un vestido ‘Run for your life’ (corre por tu vida) y de dibujo unos tacones rojos”, escribió una usuaria de Twitter.

Maria Grazia Chiuri es directora creativa en Dior, pero fue criticada porque Canción sin Miedo de Vivir Quintana se incluyó al final de la pasarela (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)

De igual forma, hubo internautas que recordaron un escándalo en el que se vio envuelta Maria Grazia Chiuri, pues en el pasado vendió playeras con una frase sobre feminismo que causó controversia por su elevado precio respecto al costo que tienen usualmente las prendas ofrecidas por colectivas de activistas.

“Ya la habían acusado de apropiación de textiles. No se acuerdan también cuando vendían playeras en 500 dolarucos (USD 500) con la leyenda de ‘We should all be feminists’ (todas deberíamos ser feministas)? Vieja aburrida y copiona”, se pudo leer respecto a dicha situación.

Otras de las creaciones presentadas en México por Dior fueron inspiradas en artesanas a quienes se les consultó previamente (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)

Algunos de los mensajes que pudieron leerse en Twitter fueron: “Solo expusieron su ignorancia y poca empatía por lo que vivimos las mujeres en México”, “feminismo blanco a fin de cuentas”, “¡Qué manera de apropiarse de las luchas”, “si quería hacerlo controversial, hubiera metido datos duros sobre el feminicidio en México o de las madres que buscan a sus hijas en fosas” y “lo peor fueron los mensajes en los vestidos con los que cerraron”.

Aunque hubo críticas, la cantante de Canción sin miedo se presentó al evento. Crédito: (Instagram/@vivirquintana)

Este último comentario hizo referencia a uno de los diseños en los que se colocaron palabras ofensivas hacia las mujeres sobre el top del vestido, aunque el mensaje de dicho diseño es mostrar el impacto que generan, resultó el efecto contrario entre algunos de los espectadores, ya que les pareció una adulación o apoyo a dichas expresiones despectivas, entre las cuales se puede leer: “Histérica”, “Feminazi”, “Mantenida”, “Fría”, “Retrasada” y “Gorda”.

Sin embargo, en medio de las críticas, hay muchas voces de expertos en moda y espectadores que consideraron adecuados a los diseños de Maria Grazia Chiuri, pues señalaron que los realizó con una serie de aciertos. Es importante destacar que tanto las diseñadoras artesanales como la cantante Vivir Quintana estuvieron presentes en el evento de Dior en México 20 de mayo.

Algunas personas consideraron que estos mensajes lejos de ser concientizadores, habían resultado poco empáticos (Dior)

Y es que el 12 de mayo, la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, informó que la diseñadora había buscado a la comunidad artesanal para sus diseños con el objetivo de evitar caer en la apropiación cultural o incluso plagio.

“El mejor homenaje a las culturas vivas de México es el respeto y la colaboración. Gracias, Maria Grazia Chiuri y al equipo de @Dior por compartir ideales y respeto por la comunidad artesanal @OriginalMexico Original sí, copia no. Colaboración sí, plagio no.”, escribió en su momento la funcionaria.

Los vestidos de Maria Grazia no solo fueron presentados con dicha canción sonando en el fondo, si no que estuvieron totalmente realizados para homenajear a la mujer mexicana, además de que tiene diversos símbolos feministas. Algunas de las personajes en las que estuvieron inspirados sus diseños fueron la artista surrealista Leonora Carrington, la icónica pintora Frida Kahlo y la fotógrafa multipremiada Graciela Iturbide.

Alejandra Frausto agradeció que María Grazia hubiera evitado caer en el plagio o la apropiación (Captura de pantalla/@alefrausto)

Además, se incluyó la mariposa monarca como símbolo, pues esta especie de insecto realiza una migración estacional cada año hacia los bosques de Michoacán. De igual forma, los vestidos con los que se desfilaron eran de color blanco y además de los bordados criticados, también había mensajes escritos con hilo rojo que tenían frases como “¡Viva mi vida!”.