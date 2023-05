Tundieron en redes a restaurante Pujol, calificado como el mejor de México, tras difundirse sueldo de sus meseros

El restaurante Pujol está clasificado como el mejor restaurante del país. (Facebook Pujol)

En la última premiación de Latin America´s 50 Best Restaurants, ranking considerado como los Oscar del mundo gastronómico, el restaurante mexicano Pujol, perteneciente al chef Enrique Olvera, fue considerado el mejor de México, y se coló al Top10 de Latinoamérica, posicionándose en el lugar siete.

Esto convierte a Pujol en un importante restaurante no solo a nivel nacional, sino internacional, pues son pocos los establecimientos gastronómicos que pueden contar con un reconocimiento de esa magnitud.

Además, este reconocimiento práctimanete asegura que el restaurante utiliza solo los mejores ingredientes, además de que el sabor de sus platillos es inigualable y tienen al personal más capacitado.

Por lo mismo, quizá las personas puedan imaginar que los empleados de este restaurante pueden tener ostentosos salarios, que van acorde a su preparación. Sin embargo, una publicación en redes sociales desmintió esta creencia.

El chef mexicano Enrique Olvera, es propietario y jefe de cocina de Pujol. REUTERS/Gustavo Graf

Y es que por medio de la red social Twitter, recientemente circuló una imagen en la presuntamente se ofrece empleo en el restaurante del Olvera. La supuesta vacante es para ser mesero y se dan a conocer los requisitos que se necesitan para poder postularse.

Para aspirar a ser mesero en Pujol, la imagen menciona que los interesados deberán contar con dos años de experiencia a nivel fine dining, que se refiere a un restaurante que se caracteriza por su minucioso cuidado en la creación de menú y su selección de ingredientes de la más alta calidad, diseño y perfección en platillos y bebidas; además el concepto va de la mano con el personal calificado, quienes por medio de la eficiencia y su esmerado servicio brindan a todos los invitados una experiencia única.

El grado de estudios que se solicita para ser mesero en Pujol, según la imagen, es licenciatura en hospitalidad, turismo o gastronomía. Además, piden manejo de POS, un sistema mediante el cual los clientes pueden realizar pagos por los sevicios y productos que adquieren, y los cuales sirven como un componente central para las empresas, pues permiten administrar diversos aspectos como ventas, inventario y gestión de clientes desde un mismo punto; TPV, que es una terminal de punto de venta para aceptar pagos con tarjetas en los negocios y tener un control del inventario; inglés y conocimiento básico en bebidas.

Todos los requisitos que solicita el Pujol para ingresar a trabajar con ellos, son de personal de excelencia, sin embargo, hay algo que criticaron los usuarios de redes sociales, que fue el sueldo. Y es que, en la misma imagen, se lee que el salario que ofrece este restaurante ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, es de 4 mil 500 pesos mensuales más prestaciones de ley y vales de despensa del 5 por ciento del sueldo, además de propinas de, aproximadamente, 8 mil pesos, y un fondo de ahorro del 4.5 por ciento. Aunado a esto, se ofrecen 50 pesos en vales de comida diarios.

(Twitter @alexjohnsonc)

Otra de las características del empleo que se llevó varias críticas, fue el horario, pues en la imagen se informa que hay dos: el primero, de 11:30 de la mañana a la media noche, mientras que el segundo es de 12:30 del día, a las 2 de la mañana, sin especificar el día o días de descanso. Esto quiere decir que los horarios abarcan más de 12 horas de trabajo.

Entre los comentarios que criticaron esta publicación, los usuarios preguntaban que si eso era legal, a lo que algunos respondieron que no, pues el sueldo que se ofrece no es ni el mínimo establecido por la ley. Además, uno de los usuarios dijo que los lugares que no tienen uso de suelo son los más propensos a explotar a su personal. “No es ni el salario mínimo! Y el 5% en vales de despensa?! El colmo” (sic), “Que se podrá comprar en su restaurante con los $50 pesos del vale?” (sic), “Lo mismo que gana un chalan. (Aunque de lunes a viernes y los viernes salen temprano)” (sic), “Se lleva 8000 de propinas, pero su sueldo base es una porquería, sus fondos para el retiro van a terminar siendo una broma, cotiza una miseria, hasta para créditos se las ven muy complicadas” (sic), “4500 a la semana... verdad? Pero más nefasto son las +12 horas de trabajo al día... No sabía que Pujol era una maquilera” (sic), son algunos de los comentarios que se pueden leer.