Tiktoker rediseñó el logo del Mundial 2026 y usuarios lo aplaudieron

Un usuario en Tiktok hizo un rediseño del logo del Mundial de 2026 y fue bien recibido por los internautas.

El pasado jueves 18 de mayo se llevó a cabo la presentación de la marca oficial y el logo del Mundial 2026, mismo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, sin embargo, este no agradó a muchos por lo que varias personas se han aventurado a rediseñarlo, tal fue el caso de un Tiktoker que se ganó el reconocimiento de los internautas.

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), presentó el logotipo oficial para el próximo Mundial, esto durante ceremonia realizada en el Observatorio Griffith de los Ángeles, en donde estuvieron presentes varias de las máximas estrellas del futbol mundial.

El logo luce el número 26, mismo que hace alusión al año en el que se desarrollará la justa mundialista, además de incluir el trofeo que se otorga al campeón justo en el centro. Los internautas no recibieron de buena manera la imagen presentada, argumentando que es un diseño sencillo, muy diferente a lo que se ha creado en años anteriores.

El usuario de Tiktok identificado como Linier 10 se atrevió a crear un nuevo estilo, sin tomar en consideración el que ya había sido develado, esto a petición de sus seguidores, quienes catalogaron como “horrible” la idea que mostró la FIFA.

El Tiktoker agregó símbolos representativos de cada uno de los países, incluida la mariposa monarca. [Captura de pantalla]

“Vamos a rediseñar el logo de la Copa del Mundo de 2026, en este caso me voy a basar en la forma de la Copa, como algunos logos anteriormente ya lo han hecho y lo que quiero mostrar es la unidad en los tres países”, mencionó el Tiktoker al inicio de su video.

El internauta mostró paso por paso como realizó la edición de logotipo, mismo en el que incluyó elementos importantes de los tres países, tales como la mariposa monarca que año con año hace su migración a lo largo de las tres entidades.

Además agregó unas estrellas que serían representativas de Estados Unidos, aunque recalcó el hecho de colocar más curvas como un símbolo de la unidad que existe entre los organizadores del evento, agregando la frase “United 2026″, en la parte inferior. Al final, mostró como quedaría el diseño con colores y el resultado dejó asombrados a sus seguidores.

“Checa FIFA, no es tan complicado”, “Si la mariposa monarca no es la mascota, va a arder troya”, “FIFA, ¿Tan difícil era hacer algo así'”, “Está super ching*n bro”, “Me gustó más el tuyo”, “FIFA ojo aquí, hay talento solo falta apoyarlo”, “Se imaginan que la FIFA le diera trabajo” y “No me gustó, pero está mil veces mejor que el otro”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Tiktok.

El creador compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde se puede ver como quedó el logo. [Instagram/Linier_oficial]

El video ya cuenta con un millón y medio de reproducciones, además de más de 150 mil reacciones y casi cinco mil comentarios. También ha comenzado a ser compartido en distintas redes sociales, en las que han pedido que sea considerado para un posible cambio del logotipo oficial.

El Tiktoker es especialista en realizar ese tipo de modificaciones en los logos que se encuentran relacionados con el ámbito deportivo, entre los que se han incluido escudos de equipos, de eventos importantes y de las ligas en el mundo.

Es por esa razón que la gente comenzó a pedirle que hiciera un diseño luego de la presentación que se realizó en Los Ángeles. El logo presentado por la FIFA servirá como base para los emblemas que se utilizarán en las 16 ciudades que serán sedes, únicamente sufriendo modificaciones en el color.

Pese a las criticas que recibió el diseño presentado para el Mundial de 2026, se desconoce si habrá algún tipo de modificación en los próximos años. Recordando que aún falta por revelar cuál será la mascota oficial, misma que deberá incluir rasgos de los tres países, aunque se presume que podrían ser tres mascotas las que se presenten.