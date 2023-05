Mariana Garza aseguró que Pachita, la chamana más famosa de México, curó a su abuela con leucemia

La chamana más famosa de México convivió con Jacobo Grinberg. (YouTube: Sin vergüenza)

Una de las personalidades mexicanas que ha dado mucho de qué hablar en los últimos 50 años es Bárbara Guerrero “Pachita”, una chamana chihuahuense conocida a nivel internacional por realizar “cirugías psíquicas” con sus manos y un cuchillo. Incluso, sus misteriosas intervenciones la llevaron a ser considerada como la curandera más poderosa del país.

Te puede interesar: Erik Rubín estuvo a punto de ser “la competencia” de Luis Miguel

Tras su partida en 1979, las historias de quienes pusieron su salud en sus manos se convirtieron en leyendas que actualmente suenan con fuerza en redes sociales. Aunque muchos consideran increíbles sus hazañas, otros creen que su poder para curar cualquier enfermedad fue verdadero.

Bárbara Guerrero fue un alto referente del chamanismo en México. (Foto: Semanal Cermi)

Mariana Garza contó su experiencia con Pachita

La histrionisa e intérprete mexicana reconocida a nivel internacional por ser parte de Timbiriche asistió como invitada especial al podcast Sin Vergüenza, donde abrió su corazón para compartir desde recuerdos de su infancia hasta detalles del esperado regreso a los escenarios de Vaselina con el elenco original.

Te puede interesar: Erik Rubín contó que fue secuestrado, pero lo soltaron porque sus captores eran fans de Timbiriche

Fue durante dicha entrevista donde contó que hace más de tres décadas fue testigo del poder que tenía Bárbara Guerrero: “Yo fui con Pachita, curó a mi abuela de leucemia. Yo estuve con ella en varias de sus operaciones”.

La confesión de Mariana Garza sorprendió a los conductores, quienes no dudaron en pedirle que contara su historia. La artista comenzó por explicar cómo trabajaba la curandera chihuahuense con las personas que solicitaban sus servicios.

Los miembros originales de Timbiriche volverán a estelarizar "Vaselina". (Foto: Instagram/@memomendezguiu)

“Se supone que en ella entraba el espíritu de Cuauhtémoc y el cuchillo que utilizaba era un cuchillo que supuestamente fue de Cuauhtémoc. Entonces ella abría a la persona, sacaba un órgano que estaba enfermo, materializaba uno bueno, lo ponía y la persona se iba caminando”, mencionó.

Después contó que cuando era niña sus familiares buscaron a Pachita para que curara a su abuela, quien padecía leucemia. Según contó, su abuelita ya había asistido con varios doctores para que evaluara su situación antes de acudir con la chamana chihuahuense, pero al parecer el cáncer ya estaba avanzado y no había nada que hacer.

Te puede interesar: Junior H reunió a más de 50 mil personas en su primera noche en la CDMX

“Mi abuela tenía leucemia y estaba desahuciada por todos los doctores que estaban, incluso, mi abuelo paterno que era doctor, era ginecobstetra pero él fue de los doctores que... Y estaba en un estado ya muy, muy mal y la llevaron con Pachita”, continuó.

Foto: Cuartoscuro

La cirugía psíquica habría sido exitosa, pues: “Mi abuela vivió muchos años y murió después”.

La cantante contó que no estuvo presente en cuando Pachita realizó la operación, sin embargo, aseguró que fue testigo de cómo se recuperó su abuela.

“Yo no estuve dentro de esa cirugía, no te sé decir, porque leucemia es cáncer en la sangre. No tengo idea cómo fue, pero lo que sí te sé decir es que de verla echa pasita en una silla de ruedas a verla vivir a toda la potencia años, o sea, era una mujer con una cosa que no lo puedes creer”, dijo.

Finalmente, compartió su opinión sobre las prácticas que realizó Pachita hasta sus últimos días de vida: “Llamar brujo, que se supone que hacen brujería-magia, como que asusta (...) aunque sigamos sin entender muy bien cómo no es esoterismo, no es fe, no es brujería de la que hocus pocus, no es Disney, es de verdad”

El científico Jacobo Grinberg desapareció de forma misteriosa. (Archivo Infobae)

La Timbiriche no compartió más información al respecto, sin embargo, compartió que abrió su panorama a este tipo de prácticas gracias a su familia materna.

Cabe recordar que el nombre de Pachita también suena con fuerza en redes sociales por la misteriosa desaparición del científico mexicano y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jacobo Grinberg. Y es que antes de que se perdiera el paradero del hermano de Ari Telch, él estaba investigando las cirugías psíquicas con la curandera.