A pesar de ofrecimiento de AMLO, ¿por qué no puede ser indultada Roxana Ruíz? quien mató a su violador

Roxana Ruíz rechazará el indulto que le ofreció Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debido a que tendría que aceptar que es culpable del homicidio a su agresor sexual. (Facebook / NosQueremosVivasNeza)

Roxana Ruíz no podrá usar el indulto que le ofreció Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debido a que tendría que aceptar que es culpable del homicidio a su agresor sexual, cuando solamente trató de defenderse y por lo que fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión el lunes pasado.

El abogado Ángel Carrera aseguró, en una entrevista con una televisora, que buscan una sentencia absolutoria, dado que ella no cometió un delito. Recalcó que admitir el indulto, sería aceptar que se le criminalice por defenderse después de ser violada y amenazarla con matarla.

El jurista detalló que para considerar el indulto que propone AMLO, tendría que ser una sentencia definitiva de culpabilidad. Pero lo que procuran es que sea declarada inocente, ya que solo actuó en legítima defensa ante Sinaí ‘N’.

Carrera señaló que la defensoría pública solo ha ofrecido que Roxana se declare culpable a cambio de que le reduzcan un tercio de la pena y pagar la reparación del daño.

También apuntó que no han sido notificados formalmente del ofrecimiento del Presidente México y agradecieron que López Obrador reconoce la inocencia de Roxana y que el fallo emitido en su contra es injusto.

En tanto, Roxana insistió que se siente indignada por la revictimización que ha sufrido desde el inicio del proceso legal, pues una vez detenida la hicieron declarar sin ningún tipo de asesoría jurídica y tampoco le realizaron exámenes para comprobar la violación sufrida.

Presidente de México buscaría dar el indulto a Roxana

En la mañanera de este viernes, el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, declaró que buscan dar el indulto presidencial a la joven Roxana Ruíz, aunque no mencionó cuándo se aplicaría. Además recriminó la justificación de la juez Mónica Palomino, quien llevó el caso de Roxana, de un “exceso de legítima defensa” al abusar de la fuerza en contra del hombre que intentó asaltarla sexualmente.

El mandatario nacional recalcó que buscarán la manera de ayudar a la joven. “Lo estamos ya viendo nosotros y si procede, a que se pueda aplicar el indulto ya con una sentencia se nos va a facilitar, lo vamos a hacer”.

Andrés Manuel López Obrador recalcó que buscarán la manera de ayudar a la joven. (Capturas facebook

Los motivos de la jueza

El Tribunal informó que la jueza estudió con perspectiva de género integral las pruebas aportadas por la fiscalía y la defensa, considerando la condición de vulnerabilidad de Roxana Ruíz como mujer e indígena. Por lo que se acreditó el exceso en legítima defensa, pues de acuerdo a las pruebas, dejó inconsciente a su atacante.

Sinaí ‘N’ recibió un golpe en la cabeza, y posteriormente lo asfixió por estrangulación. De acuerdo con las autoridades, este golpe era suficiente para contener la agresión física que terminó cuando lo neutralizó.

Fue hace unos días que la Jueza del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, impuso una pena de prisión de 6 años 2 meses para Roxana por el delito de homicidio con punibilidad atenuado por haber concurrido en exceso de legítima defensa en contra de su agresor sexual.

La historia de Roxana

Roxana Ruíz Santiago, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue detenida el 8 mayo de 2021 por elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, cuando llevaba dentro de un costal el cuerpo de Sinaí Cruz, en la calle El Organillero, en la colonia Benito Juárez de este municipio del Estado de México.

El caso de la joven tuvo diversas irregularidades, debido a que se señaló que no se llevó con perspectiva de género y no se le plantearon las posibilidades legales que tenía. En mayo del año pasado, el Ministerio Público argumentó que si bien había sido agredida sexualmente, la acción de Roxana no fue correspondía con el abuso que vivió.