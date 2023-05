Laura Bozzo defendió a Luis Miguel de Aracely Arámbula tras llamarlo “cucaracho”: “No debe insultar”

La conductora no es fanática de Luis Miguel. Imágenes: Facebook.

Los fanáticos de Luis Miguel andan con “México en piel” y con la sensibilidad al máximo. Desde aquellos que se encuentran ultra conmovidos porque no pudieron comprar boleto para ninguna de las seis fechas anunciadas hasta el momento, hasta aquellos que lo defienden a capa y espada de cualquiera de los señalamientos y críticas que se han suscitado a raíz de su retorno a la conversación. En el último de estos ejemplos se encuentra Laura Bozzo, presentadora de talk show peruana que, a pesar de todo, pide respeto para uno de los más grandes ídolos de Latinoamérica.

Lo anterior sucede a partir de las recientes declaraciones de Aracely Arámbula en donde lo llamó “Rey cucaracho”. En su comentario la actriz y cantante afirmó que si ella podía salir airosa de una relación con Luis Miguel, entonces literalmente cualquier chica podría tener la capacidad de superar a cualquier amor.

Para Laura Bozzo las declaraciones de Aracely Arámbula son un tanto irrespetuosas. Especialmente porque considera que, sean como hayan sido las cosas, ella todavía es la madre de sus hijos y su comportamiento se ve inadecuado ante el público.

A la conductora peruana se le interrogó por parte de la prensa en varios temas, pero fue cuando salió a relucir el tema del intérprete de “Te extraño” que sacó las uñas y defendió al cantante.

La presentadora pidió respeto para el cantante. Imagen: (Caretas)

“Ay Araceli, me da mucha pena, pero creo que debería seguir el ejemplo de Adamari López”, comentó. “Aunque Tony es un gran padre, los hijos no deberían estar envueltos en este tipo de guerras”.

Aunque Laura Bozzo no está de acuerdo tampoco en el trato que Luis Miguel tiene para con sus hijos. Es decir, una situación en donde casi no los ve y en la que se dice que ni siquiera paga la pensión alimenticia.

“Es un mal padre en el sentido de que no ha tenido contacto con sus hijos, como no lo tuvo nunca con su hija”, opinó Bozzo, refiriéndose a su primera hija Michelle Salas. Pero de cualquier forma no justificó el hecho de hacer públicas ese tipo de cosas y mucho menos insultar.

“No creo que sea de una madre”, continuó. “Yo me hubiera quedado callada, yo no hubiera dicho nada y punto. Tiene dos hijos con él, ya será un problema de él con sus hijos el día de mañana, no es ahora, sus hijos le reclamarán”.

“Creo que ella no debe insultar al padre de sus hijos”, espetó, poco antes de continuar con sus comentarios ya afirmar que a ella también le hubiera dado coraje si el padre de sus hijos no ve por sus retoños, pero sí por los de alguien más.

“A mí también me hubiera dado un berrinche, en ese sentido sí, la verdad, pero no público”, dijo sobre las fotografías tomadas en España en las que se vio a Luis Miguel llevando a la escuela a los hijos de su actual novia, Paloma Cuevas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron captados de vacaciones en España. (Captura)

A pesar de todo, para Laura Bozzo, Luis Miguel no es uno de sus cantantes favoritos, como sí lo era de Juan Gabriel. Afirmó que alguna vez fue a un concierto de “El Sol” e incluso le regaló una rosa, pero que su música prefiere escucharla desde casa.

“Yo era fanática a morir de Juan Gabriel, tuve la bendición de convivir con Alberto”, relató. “De Luis Miguel prefiero escuchar su música en casa, pero para ir a un concierto… A ver, me encanta, he ido, en un concierto me dio una rosa, pero en este momento no iría a un concierto, la verdad ando con un montón de cosas y no es ahorita mi prioridad”.

El regreso de Luis Miguel

La famosa voz de “Cuando calienta el Sol” regresará a los escenarios de México luego de cinco años de ausencia. Su gira por nuestro país, primero consistió de trece fechas en diversos estados de la República. Tres de aquellas destinadas para la Ciudad de México, mismas que agotaron sus localidades en cuestión de horas.

Tres fechas más fueron añadidas para la capital del país, pero también se llenaron todos los lugares en cuestión de un par de horas. Muchos fanáticos del cantante y espectadores casuales lloran por un boleto y esperan angustiados el anuncio oficial de nuevas fechas.

El cantante se presentará en la Arena Ciudad de México los días 21, 22, 24, 25, 27 y 28 de noviembre.