Por qué Ebrard y Monreal podrían unir fuerzas dentro de Morena, según Muñoz Ledo

Las "corcholatas" se han pronunciado en descuerdo con los procesos de Morena (Twitter/@RicardoMonrealA)

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Porfirio Muñoz Ledo y Lazo, se pronunció a los procesos internos de Morena para designar al candidato oficial del partido para pelear por el cargo presidencial en la contienda federal del 2024.

A través de su cuenta de Twitter, el también ex presidente de la Cámara de Diputados explicó las posturas de algunas de las “corcholatas” del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes no están del todo conformes con las dirigencias del partido guinda y sus encuestas.

Para el ex perredista tanto el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, podrían conformar una “corriente democrática” al interior de Morena, sobre todo ante los presuntos favoritismos que persisten entre los aspirantes al titular del Ejecutivo federal.

Ricardo Monreal se reunió con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (Twitter/@RicardoMonrealA)

De acuerdo con Muñoz Ledo, Ricardo Monreal se ha manifestado en contra de las designaciones del presidente para el cargo, mientras que el canciller mexicano ha reclamado en distintas ocasiones por las preferencias a su compañera, Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por estas razones, el ex integrante del PRD resaltó las posibilidades para que ambos funcionarios morenistas pudieran unir fuerzas y crear una “corriente democrática” del partido guinda, pues considero que sus actuales aspiraciones para un mismo cargo sólo los “rebajaba”.

Fue de esta manera que Muñoz Ledo recordó cómo se creó un frente democrático cuando militaba en el entonces partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El mandatario mexicano se reunió con los senadores de la 4T y las corcholatas en Palacio Nacional (Twitter/@lopezobrador_)

“Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo y Marcelo Ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros la creamos en el PRI y en su caso, un frente Democrático Nacional aliado a otros partidos. Siguiendo de” corcholatas” solo se degradan”, aseguró el ex perredista en redes.

El conflicto entre las “corcholata” y la dirigencia de Morena comenzó desde que Marcelo Ebrard urgió al partido apresurar los procesos de designación de la candidatura presidencial, pues aseguró que no puede haber una favorita —haciendo alusión a su compañera Sheinbaum Pardo— y al mismo tiempo encuestas, por lo que recomendó al movimiento tener una pronta resolución.

Ante esto, el líder del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, aseguró que los procesos se realizarán en su debido tiempo, ya que Morena ha concentrado su atención en las elecciones locales de este 2023, las cuales se están llevando a cabo en el estado de Coahuila y el Estado de México.

Mario Delgado pidió "no comer ansias" a los aspirantes (Twitter/@mariodelgado)

Por su parte, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) acató el llamado de las dirigencias del partido, no obstante, ha puntualizado recientemente que él no participará en las encuestas si estas son realizadas por Morena.

Ricardo Monreal, tras los cuestionamientos de los medios, adelantó que no estaría inmerso en los procesos internos del partido, pues aseguró que los resultados podrían ser los mismos que los expedidos en el 2017.

“Si la encuesta lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación”, destacó el senador.

Por su parte, y en medio de la polémica, la jefa de Gobierno aseguró que atenderá la postura de Morena y no implantará “guerra sucia” contra sus compañeros para un proceso electoral que está programado para el próximo año.